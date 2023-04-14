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Dub, Pan и планируемй 11-й пакет санкций ЕС: главное для бизнеса 14 апреля

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Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Евросоюз готовится ввести 11-й пакет антироссийских санкций, магазины Pull&Bear откроются под названием Dub, Pandora переименуют в России в Pan Club и другие события 14 апреля.

Dub, Pan и планируемй 11-й пакет санкций ЕС: главное для бизнеса 14 апреля

Мир

  • Евросоюз готовится ввести 11-й пакет санкций против России. Документ будет направлен в первую очередь на борьбу с попытками обхода ограничительных мер, сообщила в интервью телекомпании CNBC еврокомиссар по вопросам финансовых услуг, финансовой стабильности и рынков капитала Мейрид Макгиннес. 

Финансы

  • Возможность использования в стране российской платежной системы «Мир» прорабатывают власти Демократической Республики Конго, заявил РИА Новости посол ДРК в Москве Иван Вангу Нгимби.
  • Минфин предложил дать российским экспортерам возможность получать авансовые платежи от иностранных контрагентов наличными и разрешить зачислять ввезенные в страну наличные средства на счета не только в рублях, но и в иностранной валюте, пишет РБК.

Бизнес

  • Магазины Pull&Bear откроются в России через несколько недель под маркой Dub. В Москве и Подмосковье возобновят работу сразу 14 точек, в СПб — шесть.
  • Структура Сбербанка, являющаяся официальным дистрибутором Pandora, переименует российские магазины датского ювелирного бренда в Pan Club и откажется от продажи исключительно украшений этой марки, узнал «Коммерсантъ».
  • Владелец Twitter Илон Маск сообщил о запуске монетизации пользовательского контента на платформе. В течение года авторы будут получать деньги от подписчиков за вычетом комиссии платежных систем —  iOS и Android взимают по 30%.

Телекоммуникации

  • Крупные российские операторы просят абонентов актуализировать персональные данные под угрозой ограничения услуг связи. Активность связана с грядущими в мае проверками Роскомнадзора в рамках борьбы с серыми SIM-картами, пишет «Ъ».

Фото на обложке: TShaKopy / Shutterstock

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