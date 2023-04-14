Dub, Pan и планируемй 11-й пакет санкций ЕС: главное для бизнеса 14 апреля

Карина Пардаева
Евросоюз готовится ввести 11-й пакет антироссийских санкций, магазины Pull&Bear откроются под названием Dub, Pandora переименуют в России в Pan Club и другие события 14 апреля.
Dub, Pan и планируемй 11-й пакет санкций ЕС: главное для бизнеса 14 апреляКарина Пардаева
Мир
- Евросоюз готовится ввести 11-й пакет санкций против России. Документ будет направлен в первую очередь на борьбу с попытками обхода ограничительных мер, сообщила в интервью телекомпании CNBC еврокомиссар по вопросам финансовых услуг, финансовой стабильности и рынков капитала Мейрид Макгиннес.
Финансы
- Возможность использования в стране российской платежной системы «Мир» прорабатывают власти Демократической Республики Конго, заявил РИА Новости посол ДРК в Москве Иван Вангу Нгимби.
- Минфин предложил дать российским экспортерам возможность получать авансовые платежи от иностранных контрагентов наличными и разрешить зачислять ввезенные в страну наличные средства на счета не только в рублях, но и в иностранной валюте, пишет РБК.
Бизнес
- Магазины Pull&Bear откроются в России через несколько недель под маркой Dub. В Москве и Подмосковье возобновят работу сразу 14 точек, в СПб — шесть.
- Структура Сбербанка, являющаяся официальным дистрибутором Pandora, переименует российские магазины датского ювелирного бренда в Pan Club и откажется от продажи исключительно украшений этой марки, узнал «Коммерсантъ».
- Владелец Twitter Илон Маск сообщил о запуске монетизации пользовательского контента на платформе. В течение года авторы будут получать деньги от подписчиков за вычетом комиссии платежных систем — iOS и Android взимают по 30%.
Телекоммуникации
- Крупные российские операторы просят абонентов актуализировать персональные данные под угрозой ограничения услуг связи. Активность связана с грядущими в мае проверками Роскомнадзора в рамках борьбы с серыми SIM-картами, пишет «Ъ».
Фото на обложке: TShaKopy /
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