Магазины Pull&Bear возобновят работу в России под брендом Dub

Магазины Pull&Bear откроются в России через несколько недель под маркой Dub. Об этом говорится на сайте брендом, точная дата открытия не сообщается.
В Москве и Подмосковье возобновят работу сразу 14 магазинов, в Санкт-Петербурге планируется открытие шести точек, в Казани, Екатеринбурге — по две. Во Владимире, Барнауле, Калининграде и ряде других городов также намечено возобновление работы магазинов.
- В 2022 году после начала спецоперации РФ на Украине Inditex закрыла в России свыше 500 магазинов, а также прекратила продажи онлайн. Позднее группа продала свои активы Daher Group. Последняя решила продавать вещи брендов испанской компании под другими названиями.
- Daher Group часть коллекции рассчитывает производить на российских мощностях, которые до этого также использовали бренды испанского холдинга.
Фото на обложке: ChompooSuppa /
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