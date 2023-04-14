Магазины Pull&Bear возобновят работу в России под брендом Dub

Магазины Pull&Bear откроются в России через несколько недель под маркой Dub. Об этом говорится на сайте брендом, точная дата открытия не сообщается.

В Москве и Подмосковье возобновят работу сразу 14 магазинов, в Санкт-Петербурге планируется открытие шести точек, в Казани, Екатеринбурге — по две. Во Владимире, Барнауле, Калининграде и ряде других городов также намечено возобновление работы магазинов.

В 2022 году после начала спецоперации РФ на Украине Inditex закрыла в России свыше 500 магазинов, а также прекратила продажи онлайн. Позднее группа продала свои активы Daher Group. Последняя решила продавать вещи брендов испанской компании под другими названиями.

Daher Group часть коллекции рассчитывает производить на российских мощностях, которые до этого также использовали бренды испанского холдинга.

Фото на обложке: ChompooSuppa / Shutterstock