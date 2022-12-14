Покупатель бизнеса Zara запустит бренды специально для России

Российский бизнес группы Inditex купит ливанская компания Daher. Для россиян создадут локальные бренды. Под новыми марками планируется продавать одежду и обувь.

Новых брендов будет меньше, чем у испанской компании. Об этом «Известиям» 14 декабря рассказал источник в правительстве, который знаком с планами корпорации в РФ.

По его словам, торговых марок будет меньше, чем у испанской компании. В России было представлено восемь брендов Inditex: Zara, Zara Home, Bershka, Pull & Bear, Massimo Dutti, Oysho, Stradivarius и Uterque. Магазины последней марки компания ликвидировала по всему миру к началу 2022 года.

Часть новой коллекции Daher рассчитывает произвести на российских мощностях, которые до этого также использовали бренды испанского холдинга.

Собеседник издания сообщил, что товары испанской компании больше не будут проваться ни в станционарной, ни в онлайн-рознице в России. Как только закончатся складские запасы, реализацию товаров на маркетплейсах остановят.

О скорой сделке между Inditex и Daher Group по продаже российского бизнеса стало известно в конце октября. Сообщалось, что стороны договорились о продаже, сделку должно одобрить правительство России.

По организационным условиям сделки новому владельцу перейдут большинство договоров аренды, что позволит сохранить значительное количество рабочих мест.

Inditex закрыла более 500 своих магазинов в России и прекратила онлайн-продажи в марте.

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