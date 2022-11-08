Бренды испанской Inditex вернутся в Россию под другими названиями

Товары брендов испанского ритейлера Inditex (Bershka, Massimo Dutti и другие) будут продаваться в России под другими названиями, сообщили «Известия». Одежду будут продавать под собственными брендами компании-покупателя российского бизнеса Inditex.
Одежду брендов испанской группы Inditex под собственными брендами будет продавать ливанская Daher Group, пишут «Известия». Inditex владеет брендами Zara, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti и другими.
О скорой сделке между Inditex и Daher Group по продаже российского бизнеса стало известно в конце октября. Сообщалось, что стороны договорились о продаже, сделку должно одобрить правительство РФ.
По организационным условиям сделки новому владельцу перейдут большинство договоров аренды, что позволит сохранить значительное количество рабочих мест.
Фото на обложке: Arsenie Krasnevsky /
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