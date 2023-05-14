План блокировки газа из РФ, проект о проверках ювелирных магазинов, спрос на бассейны: главное для бизнеса 14 мая

Минфин предлагает разрешить внеплановые проверки ювелирных компаний, а МИД РФ говорит о возможном сотрудничестве с БРИКС и ШОС, хотя еще недавно размышлял о выходе из Арктического совета. Страны G7 и ЕС обсуждают планы о блокировке импорта российского газа по некоторым направлениям. Китайские приложения для смартфонов уверенно завоевывают мировой рынок, несмотря на тенденцию к их ограничению в некоторых странах (например, в США) из-за вопросов безопасности. Российские роботы устраиваются на работу в Индии, а сами россияне задумываются о бассейнах на дачу. RB продолжает следить за новостями экономики и предпринимательства и делиться ими с вами.
- ЕС и страны G7 планируют заблокировать импорт российского трубопроводного газа по направлениям, где ранее поставки были сокращены (Financial Times).
- МИД РФ прорабатывает двусторонние проекты по Арктике (научные исследования, логистика, охрана окружающей среды, энергетика, морское сотрудничество) со странами БРИКС и ШОС, хотя ранее ведомство не исключало выход России из Арктического совета.
- Минфин разработал проект постановления, разрешающего внеплановые проверки ювелирных компаний, чья продукция изымалась в ходе оперативно-разыскной деятельности.
- Из 475 пяти самых скачиваемых приложений за первый квартал 2023 года 156 были китайскими — это 33% от общего числа (Nikkei Asia со ссылкой на исследование Sensor Tower).
- Ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту новую партию из 56 спутников Starlink.
- Два российских робота Promobot от пермского разработчика стали гидами в Национальном музее индийского кино в Мумбаи (ТАСС).
- В преддверии дачного сезона россияне стали покупать больше бассейнов: по данным разных продавцов, спрос на надувные увеличился на 17-34%, на каркасные на 35-150%.
- А на Московский полумарафон зарегистрировалось рекордное число участников — 24 тыс. человек.
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