Минфин предлагает разрешить внеплановые проверки ювелирных компаний, а МИД РФ говорит о возможном сотрудничестве с БРИКС и ШОС, хотя еще недавно размышлял о выходе из Арктического совета. Страны G7 и ЕС обсуждают планы о блокировке импорта российского газа по некоторым направлениям. Китайские приложения для смартфонов уверенно завоевывают мировой рынок, несмотря на тенденцию к их ограничению в некоторых странах (например, в США) из-за вопросов безопасности. Российские роботы устраиваются на работу в Индии, а сами россияне задумываются о бассейнах на дачу. RB продолжает следить за новостями экономики и предпринимательства и делиться ими с вами.

План блокировки газа из РФ, проект о проверках ювелирных магазинов, спрос на бассейны: главное для бизнеса 14 мая