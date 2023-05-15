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Ужесточение антироссийских санкций, регулятор криптовалют в РФ, ответственность за инвестсоветы: главное 15 мая

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Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Лидеры стран G7 планируют ужесточить санкции в отношении РФ, ФНС может стать регулятором отрасли криптовалют в России, ЦБ выступил за усиление ответственности за незаконные инвестиционные советы и другие новости 15 мая.

Ужесточение антироссийских санкций, регулятор криптовалют в РФ, ответственность за инвестсоветы: главное 15 мая

Мир

  • Лидеры стран G7 планируют ужесточить санкции в отношении России на саммите 19-21 мая в Японии. Среди предполагаемых новых мер: борьба с помощью РФ со стороны третьих стран в обходе санкций, меры против энергетического сектора и новые ограничения на экспортную торговлю, пишет Reuters.

Финансы

  • Федеральная налоговая служба может стать регулятором отрасли криптовалют в России. Сейчас ФНС занимается иностранными счетами граждан, а «кошелек для криптовалюты в этом смысле ничем не отличается».
  • ЦБ России выступил за усиление ответственности за незаконные инвестиционные советы, в том числе блогеров и Telegram-каналов. В этой области достаточно проблем, которые требуют системных решений. Сейчас это обсуждается с профильными ведомствами.

Бизнес

  • С 15 мая 2023 года по 1 февраля 2024 года в РФ пройдет эксперимент по маркировке безалкогольных напитков, включая сладкую газированную воду, соки и сокосодержащие напитки, квас, узнал «Коммерсантъ».
  • Продажи квадрокоптеров на маркетплейсах выросли в 20 раз. Ни закрытие летних зон в некоторых регионах, ни увеличение числа штрафов за несогласованный запуск дронов не сказались на интересе к ним. 
  • Рынок автомобилей с пробегом в апреле вырос почти на 41% за счет низкой базы начала кризиса. В объемном выражении продажи остались почти на уровне пикового марта, но дилеры говорят о наличии «стабильного спроса», пишет «Ъ».
  • VK займется строительством собственных ЦОДов в Москве и Санкт-Петербурге, узнали «Ведомости».
  • Крупные пивоваренные компании ищут способы дополнительной загрузки мощностей в условиях сокращения портфеля лицензионных брендов и снижения продаж в России. Например, AB InBev Efes стала разливать пиво для белорусского рынка, узнал «Коммерсантъ».

Фото на обложке: slexp880 / Shutterstock

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