Ужесточение антироссийских санкций, регулятор криптовалют в РФ, ответственность за инвестсоветы: главное 15 мая

Карина Пардаева
Лидеры стран G7 планируют ужесточить санкции в отношении РФ, ФНС может стать регулятором отрасли криптовалют в России, ЦБ выступил за усиление ответственности за незаконные инвестиционные советы и другие новости 15 мая.
Ужесточение антироссийских санкций, регулятор криптовалют в РФ, ответственность за инвестсоветы: главное 15 маяКарина Пардаева
Мир
- Лидеры стран G7 планируют ужесточить санкции в отношении России на саммите 19-21 мая в Японии. Среди предполагаемых новых мер: борьба с помощью РФ со стороны третьих стран в обходе санкций, меры против энергетического сектора и новые ограничения на экспортную торговлю, пишет Reuters.
Финансы
- Федеральная налоговая служба может стать регулятором отрасли криптовалют в России. Сейчас ФНС занимается иностранными счетами граждан, а «кошелек для криптовалюты в этом смысле ничем не отличается».
- ЦБ России выступил за усиление ответственности за незаконные инвестиционные советы, в том числе блогеров и Telegram-каналов. В этой области достаточно проблем, которые требуют системных решений. Сейчас это обсуждается с профильными ведомствами.
Бизнес
- С 15 мая 2023 года по 1 февраля 2024 года в РФ пройдет эксперимент по маркировке безалкогольных напитков, включая сладкую газированную воду, соки и сокосодержащие напитки, квас, узнал «Коммерсантъ».
- Продажи квадрокоптеров на маркетплейсах выросли в 20 раз. Ни закрытие летних зон в некоторых регионах, ни увеличение числа штрафов за несогласованный запуск дронов не сказались на интересе к ним.
- Рынок автомобилей с пробегом в апреле вырос почти на 41% за счет низкой базы начала кризиса. В объемном выражении продажи остались почти на уровне пикового марта, но дилеры говорят о наличии «стабильного спроса», пишет «Ъ».
- VK займется строительством собственных ЦОДов в Москве и Санкт-Петербурге, узнали «Ведомости».
- Крупные пивоваренные компании ищут способы дополнительной загрузки мощностей в условиях сокращения портфеля лицензионных брендов и снижения продаж в России. Например, AB InBev Efes стала разливать пиво для белорусского рынка, узнал «Коммерсантъ».
Фото на обложке: slexp880 /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 ЦБ намерен усилить ответственность блогеров и Telegram-каналов за инвестсоветы
- 2 ФНС рассматривается на роль регулятора криптовалют в России
- 3 Банки повышают доходность вкладов и долговых бумаг в юанях
- 4 Стратегия ценообразования — что это такое и ее методы
- 5 Как разработать финансовую модель для стартапа?
ВОЗМОЖНОСТИ
15 мая 2023
15 мая 2023