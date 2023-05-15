Лидеры стран G7 планируют ужесточить санкции в отношении РФ, ФНС может стать регулятором отрасли криптовалют в России, ЦБ выступил за усиление ответственности за незаконные инвестиционные советы и другие новости 15 мая.

Ужесточение антироссийских санкций, регулятор криптовалют в РФ, ответственность за инвестсоветы: главное 15 мая