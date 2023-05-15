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Сбербанк предотвратил фишинговую атаку на своих сотрудников с письмами якобы от военкоматов

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Сбербанк предотвратил массовую фишинговую атаку на своих сотрудников, сообщили в пресс-службе организации. Мошенники эксплуатировали актуальную для общества информационную ситуацию, считают в банке.

Сбербанк предотвратил фишинговую атаку на своих сотрудников с письмами якобы от военкоматов

Системы банка не допустили попадания к сотрудникам электронных писем, содержащих срочный призыв посетить военкомат для «уточнения персональных данных». Отмечается, что рассылка содержала вредоносный файл — «мобилизационное предписание». Его открытие грозило заражением всей IT-инфраструктуры организации.

Злоумышленники используют актуальные новости для введения в заблуждение пользователей. Рассылка якобы от имени военкоматов связана с ежегодным подписанием президентом РФ указа о военных сборах граждан, пребывающих в запасе. В «Сбере» считают, что тему могут эксплуатировать и для атак на другие кредитные организации.

По словам заместителя председателя правления Сбербанка Станислава Кузнецова, военкоматы не занимаются рассылкой официальных уведомлений по электронной почте.

В середине апреля Владимир Путин подписал закон об электронных повестках, который позволяет отправлять такие уведомления через личный кабинет на «Госуслугах».

На прошлой неделе Минобороны РФ призвало граждан игнорировать электронные письма с повестками якобы от военкоматов. Ведомство не рассылает уведомления через электронные почты.

Фото на обложке: AlyoshinE / Shutterstock

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