Минцифры предложило дать отсрочку от военной службы айтишникам без высшего образования

Минцифры предложило проработать поправки в закон, которые позволят IT-специалистам со средним профильным образованием получить отсрочку от армии, сообщают «Известия».

В настоящее время рассчитывать на отсрочку от военной службы могут только те сотрудники IT-компаний с госаккредитацией, у которых есть высшее образование. Подобный порядок был утвержден правительством в марте 2022 года.

В сентябре прошлого года Минцифры опубликовало список приоритетных специальностей, которые подходят для освобождения от службы в армии. Там около 200 IT- и смежных специальностей, «без которых невозможна разработка решений», поясняло ведомство. Сейчас компании подают списки на отсрочку перед весенним и осенним призывами.

В Минцифры также отметили, что назрела необходимость расширить список специальностей, которые бы подходили под критерии об отсрочке. Письмо с такой просьбой ведомство направило в правительство и в Минобороны в июне 2023 года и в конце июля соответственно.

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