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Глава «Тинькофф» предупредил о последствиях «жуткого» дефицита кадров в сфере IT

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

На российском рынке труда наблюдается «жуткий» дефицит IT-специалистов. Сегодня кандидаты сразу же получают по пять-семь предложений, при этом с повышением зарплат. Об этом рассказал председатель правления «Тинькофф» Станислав Близнюк на форуме Finopolis, его слова приводит РБК.

Глава «Тинькофф» предупредил о последствиях «жуткого» дефицита кадров в сфере IT

Глава банка отметил, что такая серьезная нехватка квалифицированных специалистов — это вызов для многих компаний.

Такая ситуация может иметь долгосрочный негативный эффект, говорит Близнюк. По его словам, из-за низкой конкуренции качество кадров ухудшается. Специалисты не заинтересованы повышать компетенции, понимая, что их «и так возьмут при нескольких накаченных скиллах».

По прогнозам Близнюка, в течение трех-пяти лет с такой проблемой столкнется и «Тинькофф». Сегодня банк проблем с кадрами не испытывает.

Летом глава Минцифры Максут Шадаев оценил дефицит IT-специалистов в 500-700 тыс. человек. Всего в отрасли задействовано около 740 тыс. человек.

Решение проблемы предложили в «Ростелекоме»: компания намерена компенсировать часть недостающих кадров технологиями. Речь идет о платформе полного цикла разработки ПО «Лукоморье».

Фото на обложке: Unsplash

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