«Ростелеком» намерен возместить часть недостающих IT-специалистов технологиями

На фоне кадрового дефицита «Ростелеком» планирует в течение двух-трех лет возместить часть недостающих IT-специалистов технологиями. Идея относится к платформе полного цикла разработки ПО «Лукоморье»: решение будет закрывать разработку в том числе в области бизнес-анализа, проектирования, тестирования и создания документации.
«Лукоморье» оператор анонсировал в середине лета, но тогда речь шла только об упрощении труда IT-специалистов. Глава Минцифры Максут Шадаев оценивал дефицит IT-кадров в России примерно в 500–700 тыс. человек, пишет «Коммерсантъ».
В «Ростелекоме» не планируют увольнять или замещать ИИ действующих сотрудников. На начальном этапе «Лукоморье» будет применять в собственных проектах оператора, затем платформу планируется продавать другим компаниям, которые столкнулись с дефицитом кадров.
Инвестиции в проект не раскрываются. По оценкам аналитиков, такая разработка «на старте» может обойтись «Ростелекому» в сумму от 1,5 млрд рублей.
Фото на обложке: Unsplash
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