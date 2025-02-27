Top.Mail.Ru
Меню-гамбургер
Медиа
Мероприятия
Карты
Сделки
Альфа-курс
Подпишись
на телеграм
Подписаться

В работе «Ростелекома» произошел сбой 27 февраля

Новости
Новости
Богдан Музыченко
Богдан Музыченко

Выпускающий редактор новостного блока

Богдан Музыченко

Вечером 27 февраля в работе «Ростелекома» случился сбой, свидетельствуют данные Downdetector.su и «Сбой.РФ». Число жалоб среди абонентов оператора за последний час превысило 1 тыс., за последние сутки — почти достигло 4 тыс.

В работе «Ростелекома» произошел сбой 27 февраля
  1. Новости

Жалобы на работу оператора начали поступать примерно в 18:00 мск. Абоненты отметили проблемы с домашним интернетом и телевидением.

Скриншот с Downdetector.su, фото: RB.RU

Пик жалоб на Downdetector.su пришелся на 19:00 мск. К этому моменту о неполадках в работе «Ростелекома» заявили 487 пользователей. На максимуме в 18:30 мск на «Сбой.РФ» число сообщений о проблемах у оператора достигло 59. Жалобы поступали из Пермского края, Свердловской области, Тверской области, Челябинской области, Нижегородской области и других регионов.

RB.RU направил запрос в пресс-службу «Ростелекома».

  • В середине января Telegram-канал «Утечки информации» сообщил, что хакерская группировка Silent Crow заявила о взломе «Ростелекома». По словам злоумышленников, они скачали базы сайтов company.rt.ru и zakupki.rostelecom.ru, а в качестве доказательств предоставили таблицы с 154 тыс. уникальных адресов электронной почты и 101 тыс. уникальных номеров телефонов.
  • Комментируя это, в «Ростелекоме» заявили, что утечка коснулась инфраструктуры подрядчика оператора. Позже в Минцифры подтвердили факт хакерской атаки. В министерстве при этом отметили, что в результате нее чувствительные данные клиентов подрядчика в интернет не попали.

Фото на обложке: Aleksey H / Shutterstock / FOTODOM

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

ТЕГИ
7 писем для старта
Начни бизнес с RB.RU
Подписаться

Материалы по теме