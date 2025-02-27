В работе «Ростелекома» произошел сбой 27 февраля

Вечером 27 февраля в работе «Ростелекома» случился сбой, свидетельствуют данные Downdetector.su и «Сбой.РФ» . Число жалоб среди абонентов оператора за последний час превысило 1 тыс., за последние сутки — почти достигло 4 тыс.

Жалобы на работу оператора начали поступать примерно в 18:00 мск. Абоненты отметили проблемы с домашним интернетом и телевидением.

Скриншот с Downdetector.su, фото: RB.RU

Пик жалоб на Downdetector.su пришелся на 19:00 мск. К этому моменту о неполадках в работе «Ростелекома» заявили 487 пользователей. На максимуме в 18:30 мск на «Сбой.РФ» число сообщений о проблемах у оператора достигло 59. Жалобы поступали из Пермского края, Свердловской области, Тверской области, Челябинской области, Нижегородской области и других регионов.

RB.RU направил запрос в пресс-службу «Ростелекома».

В середине января Telegram-канал «Утечки информации» сообщил, что хакерская группировка Silent Crow заявила о взломе «Ростелекома». По словам злоумышленников, они скачали базы сайтов company.rt.ru и zakupki.rostelecom.ru, а в качестве доказательств предоставили таблицы с 154 тыс. уникальных адресов электронной почты и 101 тыс. уникальных номеров телефонов.

Комментируя это, в «Ростелекоме» заявили, что утечка коснулась инфраструктуры подрядчика оператора. Позже в Минцифры подтвердили факт хакерской атаки. В министерстве при этом отметили, что в результате нее чувствительные данные клиентов подрядчика в интернет не попали.

Фото на обложке: Aleksey H / Shutterstock / FOTODOM