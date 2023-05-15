Глава OpenAI Сэм Олтмэн решил привлечь $100 млн на развитие Worldcoin

Глава компании OpenAI Сэм Олтмэн ведет переговоры о вложениях $100 млн в собственную криптовалюту Worldcoin, пишет Financial Time. По данным газеты, инвесторами станут венчурные фонды Khosla Ventures, Andreessen Horowitz, один из основателей LinkedIn Рид Хоффман, а также основатель обанкротившейся криптобиржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид.

Как рассказал один из источников издания, инвестировать в проект будут не только действующие инвесторы, но и новые. Worldcoin задействует технологию распознавания сетчатки глаза для определения держателя актива.

Ранее компания реализовала токенов на сумму $100 млн. По словам собеседника FT, в условиях крипто-зимы привлечение проектом в сфере криптовалют таких инвестиций можно считать успехом.

Руководители Worldcoin утверждают, что проект поможет получить базовый доход тем специалистам, которые лишились работы из-за развития AI-технологий.

В планах компании — внедрить свой блокчейн-протокол и начать регистрировать транзакции в течение ближайших полутора месяцев.

В конце прошлого года крупнейшая криптобиржа FTX объявила о банкротстве. Этому предшествовал кризис ликвидности компании. Биржа Binance хотела помочь конкуренту, выкупив часть активов, но в итоге отказалась от сделки. Крах такого масштабного игрока на крипторынке отразился на индустрии в целом.

В результате кризиса с проблемами столкнулась биржа Genesis, которая также подала заявление о банкротстве.

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