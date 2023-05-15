Продажи квадрокоптеров на маркетплейсах выросли в 20 раз

На Wildberries продажи любительских дронов в январе-марте выросли почти в 20 раз — до 26,7 тыс. штук, на Ozon — в 15 раз, до 17,6 тыс. штук. В денежном выражении продажи выросли в десять раз: на Wildberries — до 88 млн рублей, а на Ozon — до 57 млн рублей. Средний чек в рамках топ-20 составил 3,4 тыс. рублей в Wildberries и 5 тыс. рублей в Ozon
Наибольшей популярностью пользуются модели для детей и любительской съемки, отметили в Moneyplace, передает «Коммерсантъ».
Ни закрытие летних зон в некоторых регионах, ни увеличение числа штрафов за несогласованный запуск дронов не сказались на интересе к ним.
- 3 мая запрет на запуск беспилотных летательных аппаратов ввели в нескольких регионах России, в частности в Москве, Петербурге, Ленинградской области. Этому предшествовал инцидент с атакой беспилотников на московский Кремль.
- Около месяца назад в Госдуму был внесен законопроект, наделяющий силовые структуры правом сбивать дроны.
Фото на обложке: Dmitry Kalinovsky /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Водитель, которого нет: почему беспилотник безопасней человека за рулем
- 2 В каких сферах бизнеса применяют дроны
- 3 «Я планирую создать полностью автономный город в космосе». Истории молодых изобретателей
- 4 «Приходится не просто строить бизнес, но и формировать новый рынок». Что происходит в индустрии стройтех в России
- 5 Беспилотные автомобили: кто разрабатывает их в России и что мешает развитию рынка
ВОЗМОЖНОСТИ
15 мая 2023
15 мая 2023