На Wildberries продажи любительских дронов в январе-марте выросли почти в 20 раз — до 26,7 тыс. штук, на Ozon — в 15 раз, до 17,6 тыс. штук. В денежном выражении продажи выросли в десять раз: на Wildberries — до 88 млн рублей, а на Ozon — до 57 млн рублей. Средний чек в рамках топ-20 составил 3,4 тыс. рублей в Wildberries и 5 тыс. рублей в Ozon

Продажи квадрокоптеров на маркетплейсах выросли в 20 раз