Минпромторг планирует на год продлить программу параллельного импорта. Механизм будет распространяться на товары, в которых «имеется потребность», заявил глава министерства. При этом список подлежащих параллельному импорту товаров будет сокращаться.

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил о планах продлить на 2024 год работу механизма параллельного импорта.

По словам чиновника, механизм будет распространяться на товары, в которых «имеется потребность». При этом перечень товаров, допустимых для ввоза в России по параллельному импорту, будет сокращаться, чтобы мотивировать производителей, добавил Мантуров.

Правительство приняло схему ввоза товаров по параллельному импорту после начала спецоперации на Украине на фоне ухода зарубежных брендов и прекращения поставок в Россию. В сентябре 2022 года было принято решения продлить работу механизма параллельного импорта на 2023 год.

Изначально в перечень допустимых к ввозу товаров входила различная техника, автомобили, лодки, но впоследствие список менялся – товары из него исключали и добавляли.

В мае стало известно о планах вывести параллельный импорт из-под двойного налогообложения. Минфин разработал механизм взимания НДС по принципу «страны назначения» при продаже товаров через маркетплейсы. Это необходимо для того, чтобы устранить для российских продавцов проблему двойного налогообложения.

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