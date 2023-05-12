Параллельный импорт планируют вывести из-под двойного налогообложения

Минфин разработал механизм взимания НДС по принципу «страны назначения» при продаже товаров через маркетплейсы. Это необходимо для того, чтобы устранить для российских продавцов проблему двойного налогообложения.

Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на проект поправок в Налоговый кодекс.

Представитель Минфина пояснил, что проект закона предусматривает, что российский продавец-налогоплательщик освобождается от уплаты НДС в России, если продает товары через интернет-магазины физлицам в странах ЕАЭС.

В ЕАЭС помимо России входят Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия.

До прошлого года НДС выплачивался только в «стране отправления», однако с 2022 Казахстан и Беларусь со ставками в 12% и 20% соответственно принялись взимать косвенный налог со стоимости товаров, которые предприниматели продают на их территории.

Таким образом продавцы из России вынуждено платили дважды, если их товар покупали в одной из этих стран.

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