«Ведомости»: Минфин предложил обнулить нормативы возврата и реализации валюты

Российские власти обсуждают возможность продления указа президента, обязывающего экспортеров продавать валютную выручку, еще на год. Об этом «Ведомостям» рассказали два федеральных чиновника. Текущий указ истекает 30 апреля. Минфин настаивает на полной отмене нормативов по возврату и продаже валюты, что может быть оформлено отдельным постановлением.

Важно, что механизмы обязательной отчетности для экспортеров перед Росфинмониторингом и Центральным банком сохранятся, как и список компаний, подпадающих под эти обязательства. По словам источника, предложение об обнулении нормативов связано с тем, что экспортеры в настоящее время уже реализуют валюту в объеме, превышающем необходимые нормы, и проблема с ослаблением рубля, по сути, ушла. Если экономическая ситуация изменится, пороговые значения могут быть пересмотрены.

На данный момент экспортеры обязаны репатриировать 40% валютной выручки и продавать 90% от этого объема, что соответствует 36% от доходов. Нормативы продажи по всем внешнеэкономическим контрактам с октября составляют 25% (изначально не менее 50%). Требования были введены в октябре 2023 года для поддержания стабильности финансового рынка на фоне высоких курсов доллара.

В ноябре 2024 года продажи валюты российскими экспортерами достигли минимума с августа 2023 года, сократившись на 23%, до $8 млрд. По мнению ЦБ, это могло повлиять на ослабление рубля.

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