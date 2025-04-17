Минфин введет лицензирование розничной торговли табаком с 2026 года

Правительство одобрило планы Минфина по введению лицензирования розничной торговли табаком, включая вейпы и кальяны. Об этом стало известно «Коммерсанту».

Новые правила для табачной розницы. С 1 сентября 2026 года каждому объекту табачной розницы потребуется разрешение. Лицензия будет стоить от 20 тыс. рублей на год до 60 тыс. рублей на пять лет. Однократное нарушение приведет к ее аннулированию.

Контроль и требования. Федеральный центр установит базовые требования к торговым объектам, но регионы смогут их ужесточать. Контроль за соблюдением правил будет разделен между уровнями власти и частично цифровизирован. Росалкогольтабакрегулирование займется выдачей лицензий через платформу «Гостех» или ГИС МТ.

Последствия для рынка. Эксперты прогнозируют сокращение числа табачных точек, особенно небольших. Владельцы бизнеса могут столкнутся с необходимостью подтверждать права аренды, а развитие рынка замедлится, не исключает гендиректор DNA Realty Антон Белых.

В конце февраля Минфин предложил ужесточить требования к магазинам, осуществляющим торговлю сигаретами и вейпами. Для этого предполагается создание реестра участников оптового и розничного оборота табачной и никотиносодержащей продукции.

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