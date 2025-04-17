Минфин введет лицензирование розничной торговли табаком с 2026 года
Правительство одобрило планы Минфина по введению лицензирования розничной торговли табаком, включая вейпы и кальяны. Об этом стало известно «Коммерсанту».
- Новости
Новые правила для табачной розницы. С 1 сентября 2026 года каждому объекту табачной розницы потребуется разрешение. Лицензия будет стоить от 20 тыс. рублей на год до 60 тыс. рублей на пять лет. Однократное нарушение приведет к ее аннулированию.
Контроль и требования. Федеральный центр установит базовые требования к торговым объектам, но регионы смогут их ужесточать. Контроль за соблюдением правил будет разделен между уровнями власти и частично цифровизирован. Росалкогольтабакрегулирование займется выдачей лицензий через платформу «Гостех» или ГИС МТ.
Последствия для рынка. Эксперты прогнозируют сокращение числа табачных точек, особенно небольших. Владельцы бизнеса могут столкнутся с необходимостью подтверждать права аренды, а развитие рынка замедлится, не исключает гендиректор DNA Realty Антон Белых.
- В конце февраля Минфин предложил ужесточить требования к магазинам, осуществляющим торговлю сигаретами и вейпами. Для этого предполагается создание реестра участников оптового и розничного оборота табачной и никотиносодержащей продукции.
Фото на обложке: Ziv Paczy / Unsplash
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
Материалы по теме
- Пройти курс «Старт работы на Wildberries»
- 1 Минэк предложил сохранить упрощенный порядок получения лицензий в 2025 году В приграничных регионах ряд документов продлят автоматически 30 октября 11:24
- 2 С каждой точки: В России хотят изменить порядок лицензирования алкоголя В ГД поддержали уплату пошлины за каждую точку продажи алкоголя 16 сентября 19:11
- 3 MStoryLink ищет партнера в РФ для продвижения лицензионных корейских комиксов и борьбы с пиратством Для этого потребуется совместное предприятие с издательством или цифровым сервисом 10 февраля 16:08
- 4 «Газпром-Медиа» сдаст «Физрука» и Comedy Club «в аренду» Компания запустила лицензирование медиафраншиз 22 апреля 17:49