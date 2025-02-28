Минфин предложил регламентировать площади магазинов вейпов и сигарет

Минфин предложило ужесточить требования к магазинам, торгующим сигаретами и вейпами. Об этом пишет Shopper’s со ссылкой на концепцию ведомства по созданию реестра участников оптового и розничного оборота табачной и никотиносодержащей продукции.

Согласно концепции, чтобы попасть в реестр, продавцам табака потребуется, в частности, регистрация в системе «Честный знак», отсутствие налоговых долгов, и наличие подходящего помещения. Одно из требований касается площади торговой точки: не менее 25 кв. м в сельских населенных пунктах и не менее 50 кв. м в городах. Аналогичные нормы установлены для алкогольного рынка.

Что думают участники рынка? Расширение торговых площадей сделает бизнес нерентабельным, так как сама табачная продукция имеет невысокую маржинальность, отметила директор по взаимодействию с органами власти группы СНС, член президиума «Опоры России» Елена Дубанкова. «В регионах порядка 70% точек мелкой розницы, в том числе специализирующейся на торговле табачной и никотинсодержащей продукцией, имеют площадь 5-8 кв. м. В крупных городах площади несколько больше, но чаще всего до 20 кв. м», — отметила она.

Ранее депутаты Госдумы разработали законопроект, который предлагает полностью запретить в России оборот вейпов, никотинсодержащих и безникотиновых жидкостей. Согласно документу, ограничения также коснутся производства и владения технологическим оборудованием для изготовления вейпов и жидкостей для них.

По оценке «JTI Россия», ежегодные потери бюджета из-за нелегальной торговли табаком превышают 100 млрд рублей. В связи с этим власти активно обсуждают реформу сегмента. По данным «Коммерсанта», к 3 марта чиновникам поручено сравнить две модели обеления рынка — лицензирование либо введение реестра разрешений, ― которые предполагают ужесточение ответственности за продажу контрафакта.

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