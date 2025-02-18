«Коммерсантъ» узнал о подготовке реформы торговли табаком

К 3 марта Минфин, Минэкономразвития и другие ведомства должны подготовить новую концепцию регулирования табачного рынка, сообщил источник «Коммерсанта», знакомый с дискуссией в кабмине. По его словам, в правительстве обсуждают два варианта обеления сферы — лицензирование продавцов по аналогии с алкорынком и введение для них реестра разрешений.

Сейчас лицензирование уже должны проходить производство, экспорт и импорт табака, однако торговли это не касается. Продавцы смогут получать лицензии на «Госуслугах», а реестр продавцов табачной продукции может быть создан на базе «алкогольной» Единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС), пишет «Коммерсантъ».

По его данным, Минфин и Росалкогольтабакконтроль требуют для допуска к торговле табаком наличие регистрации продавца в Государственной информационной системе мониторинга оборота товаров (ГИС МТ), отсутствие долгов по налогам, наличие в собственности, хозяйственном ведении или аренде на срок от года складов (для оптовой торговли) и торговых объектов (для розницы).

Также продавцам придется оплатить госпошлину. В рознице ее размер составит 10 тыс. рублей, в оптовой сфере — 500 тыс. рублей, в кальянной — 65 тыс. рублей. Компании с лицензией на розничную продажу алкоголя будут внесены в «табачный» реестр автоматически, таким же будет и информационный обмен ведомств об участниках рынка. Источник «Коммерсанта» отметил, что чиновники склоняются к повторению опыта рынка алкоголя, где действует реестровая разрешительная модель.

Что ждет нарушителей? В правительстве обсудили и ужесточение наказаний за нарушения в сфере табачной торговли. Сейчас, по мнению кабмина, их модель неэффективна, так как повышение штрафов компенсируется ростом цен на продукцию. Более действенными считают экономические инструменты, которые предполагают запрет на продажу табака, — отзыв лицензии или исключение торговых объектов из реестра.

Зачем это нужно? В правительстве считают, что ужесточение регулирования табачного рынка позволит пресекать незаконную деятельность, увеличит доходы бюджета и даст покупателям уверенность в легальной работе торговых точек. Контроль над торговлей табаком могут получить Росалкогольтабакконтроль или регионы по аналогии с рынком алкоголя, но возможно и разделение полномочий (службе достанется контроль опта, регионам — розницы), пишет «Коммерсантъ».

В последние месяцы обсуждения регулирования рынка табака и никотиносодержащей продукции активизировались. В конце января ТАСС и «РИА Новости» сообщили, что в Госдуме разработали законопроект о полном запрете вейпов в России. Документ предлагает запретить их оборот на территории страны, в том числе ввоз никотинового сырья, никотинсодержащих жидкостей, безникотиновых жидкостей и устройств для их потребления.

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