Минфин повысил ожидания по НДФЛ и НДС

Минфин повысил ожидания по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) и на добавленную стоимость (НДС), в то время как прогнозы по налогу на прибыль и утилизационному сбору снижены. «Ведомости» изучили поправки к прогнозу поступлений налогов и сборов в федеральный бюджет на 2025 год, которые были представлены на рассмотрение Госдумы 12 мая.

НДФЛ. Поступления от НДФЛ, согласно обновленному прогнозу, возрастут с 810,5 млрд руб. до 858,2 млрд рублей (+5,9%) благодаря изменению налогооблагаемой базы и повышению фонда заработной платы. Среднемесячные номинальные зарплаты россиян достигнут 102 728 рублей в 2025 году, увеличившись на 16,8% по сравнению с предыдущим годом, после чего темп роста начнет замедляться. К концу прогнозного периода — в 2028 году — зарплата достигнет 132 940 рублей (+7,3%).

НДС. В то же время, министерство ожидает, что налоговые поступления от НДС вырастут на 1,6% до 15,7 трлн рублей, что обеспечит рост внутреннего налога за счет увеличения ВВП, изменения структуры налоговой базы и повышенной собираемости.

Налог на прибыль. Однако поступления от налога на прибыль будут ниже прогнозируемых 4,18 трлн рублей и составят 4,15 трлн рублей, что означает снижение на 0,8% по сравнению с планом. Это связано со снижением прибыли в некоторых секторах, связанных с добычей природных ресурсов.

Утилизационный сбор. Минфин также сократил прогнозируемые поступления по утилизационному сбору на 448,3 млрд рублей ― до 1,5 трлн рублей из-за снижения объемов ввоза транспортных средств в условиях повышения ставок сбора и других платежей.

Прочие статьи. Необходимо отметить, что значительный вклад в бюджет принесут дополнительные доходы от размещения остатков на счетах, а также за счет увеличения таможенных пошлин. Тем не менее, нефтегазовые доходы ожидаются ниже запланированных, в основном из-за снижения цен на нефть и изменения курса доллара, что в общей сложности приведет к недополучению 2,6 трлн руб. по итогам 2025 года, говорится в пояснительной записке.

В феврале в Минфине заявляли об отсутствии планов по изменению налогообложения, а бюджет на 2025–2027 годы предусматривает «устойчивые источники финансирования расходных обязательств».

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