Минфин заявил об отсутствии планов по изменению налогообложения
В Минфине сообщили об отсутствии планов по изменению налогообложения, а бюджет на 2025–2027 годы предусматривает «устойчивые источники финансирования расходных обязательств». Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, опубликованном на его сайте.
- Новости
«В текущих экономических реалиях нет никакой необходимости для внесения концептуальных изменений в налоговую политику для формирования доходных источников бюджета», — пояснили в министерстве.
Зачем правительству менять налогообложение? Накануне директор департамента налоговой политики Минфина Данил Волков заявил, что «реалии текущего момента будут вносить коррективы» в налоговую политику. По словам Волкова, мероприятия в налоговой политике реализуются исходя из «вызовов и угроз», стоящих перед страной. При этом чиновник подчеркнул, что Минфин «в любом случае настроен реализовывать» поручение президента об обеспечении стабильности налоговой системы до 2030 года.
- В октябре опрошенные Reuters экономисты сообщили, что в 2025 году в России могут дополнительно повысить налоги. Объявленных ранее мер, включая прогрессивную шкалу НДФЛ, может не хватить для покрытия расходов на военную операцию на Украине, писало агентство.
По теме: НДФЛ в 2025 году: изменения, ставки и вычеты
С 1 января вступили в силу изменения налоговой системы. В частности, была введена прогрессивная шкала НДФЛ — теперь повышенным налогом облагаются доходы россиян, зарабатывающих более 2,4 млн рублей в год. Кроме того, с 20% до 25% увеличился налог на прибыль компаний, а также был установлен новый порядок перерасчета налогов.
Фото на обложке: Ultraskrip / Shutterstock / FOTOODM
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
Налог на прибыль организаций
Материалы по теме
- Пройти курс «Маркетплейсы: с чего начать и как преуспeть»
- 1 ФНС заявила о выгоде от самозанятых для государственного бюджета За пять лет налоговые поступления от самозанятых составили 217,3 млрд рублей 06 мая 11:51
- 2 Накопление пенсий работниками поможет компаниям претендовать на налоговые льготы Нововведение может заработать в 2026 году 05 мая 14:59
- 3 Банки начнут оформлять налоговые вычеты на медицинские и образовательные услуги Соответствующий сервис в апреле запустит «Т-Банк» 31 марта 12:52
- 4 В Минфине заявили об отсутствии планов ввести акциз на чипсы Ранее это предложил глава Общественного совета при Роспотребнадзоре 24 марта 16:07