Минфин заявил об отсутствии планов по изменению налогообложения

В Минфине сообщили об отсутствии планов по изменению налогообложения, а бюджет на 2025–2027 годы предусматривает «устойчивые источники финансирования расходных обязательств». Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, опубликованном на его сайте.

«В текущих экономических реалиях нет никакой необходимости для внесения концептуальных изменений в налоговую политику для формирования доходных источников бюджета», — пояснили в министерстве.

Зачем правительству менять налогообложение? Накануне директор департамента налоговой политики Минфина Данил Волков заявил, что «реалии текущего момента будут вносить коррективы» в налоговую политику. По словам Волкова, мероприятия в налоговой политике реализуются исходя из «вызовов и угроз», стоящих перед страной. При этом чиновник подчеркнул, что Минфин «в любом случае настроен реализовывать» поручение президента об обеспечении стабильности налоговой системы до 2030 года.

В октябре опрошенные Reuters экономисты сообщили, что в 2025 году в России могут дополнительно повысить налоги. Объявленных ранее мер, включая прогрессивную шкалу НДФЛ, может не хватить для покрытия расходов на военную операцию на Украине, писало агентство.

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С 1 января вступили в силу изменения налоговой системы. В частности, была введена прогрессивная шкала НДФЛ — теперь повышенным налогом облагаются доходы россиян, зарабатывающих более 2,4 млн рублей в год. Кроме того, с 20% до 25% увеличился налог на прибыль компаний, а также был установлен новый порядок перерасчета налогов.

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