В Минфине заявили о возможности изменения налогообложения из-за новых «угроз»

Минфин допускает новое изменение налогообложения для реагирования на «вызовы и угрозы», возникающие перед страной. Об этом на форуме Российского союза промышленников и предпринимателей заявил директор департамента налоговой политики Минфина Данил Волков. Его слова приводит «Интерфакс».

Волков подчеркнул, что Минфин «в любом случае настроен реализовывать» поручение президента Владимира Путина об обеспечении стабильности и предсказуемости налоговой системы до 2030 года. Однако добавил, что налоговая политика, как и любая другая государственная политика, формируется, исходя из соответствующих вызовов и угроз.

«Налоговая политика — это не самостоятельная эфемерная субстанция, это неотъемлемая часть общей государственной политики. Как показала практика последних лет — 2020-2022 годы и последующие — в налоговой политике, в том числе, реализуются мероприятия, которые исходят из вызовов и угроз, которые стоят перед страной», — заявил Волков.

По его словам, министерство «настроено» на то, чтобы такие изменения улучшали администрирование и решали точечные задачи, но «реалии текущего момента будут вносить коррективы в наши планы». Волков уточнил, что речь идет не только о повышении налогов, но и об изменении налогового законодательства для осуществления антисанкционных мер.

В октябре 2022 года такое же мнение высказал замминистра финансов Алексей Сазанов. По его мнению, стабилизация налоговой политики напрямую зависит от стабилизации расходов государства. «По мере того, как будет происходить стабилизация расходных обязательств, можно будет ожидать и стабилизации налоговой политики в части доходов», — заявил тогда Сазанов.

В октябре опрошенные Reuters экономисты заявили, что в 2025 году в России могут дополнительно повысить налоги. Объявленных ранее мер, включая прогрессивную шкалу НДФЛ и новые налоги для бизнеса, может не хватить для покрытия расходов на военную спецоперацию на Украине, писало агентство.

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