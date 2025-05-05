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Накопление пенсий работниками поможет компаниям претендовать на налоговые льготы

Новости
Новости
Юлия Пажитных
Юлия Пажитных

Редактор новостного блока

Юлия Пажитных

В России планируется внедрение налоговых льгот для компаний, которые софинансируют программы долгосрочных сбережений (ПДС) своих сотрудников. Как сообщил «Известиям» глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, нововведение может заработать с 2026 года.

Накопление пенсий работниками поможет компаниям претендовать на налоговые льготы
  1. Новости

По предварительным подсчетам, почти половина организаций готовы поддерживать своих работников таким образом, что также будет способствовать привлечению долгосрочных инвестиций в экономику, особенно в условиях дефицита кадров.

ПДС представляет собой добровольный сберегательный продукт, оформляемый через негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Участники программы делают взносы на свои счета, а государство возмещает до 36 тыс. рублей в год, в зависимости от дохода. При этом существует налоговый вычет для граждан, который может достигать 52 тыс. рублей в год при условии вложения 400 тыс. рублей.

Согласно нововведению, компании смогут учитывать взносы в ПДС сотрудников как свои расходы, что уменьшит их налоговую базу. Президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков уточнил, что работодатели смогут софинансировать счета ПДС до 12% от общего фонда оплаты труда, при этом взносы будут оплачиваться из чистой прибыли предприятия.

Инициатива была озвучена президентом России Владимиром Путиным на ПМЭФ в июне 2024 года и уже получила поддержку от ряда крупных игроков, включая Сбербанк, ВТБ и НПФ «Газфонд». Комиссия правительства по законопроектной деятельности также одобрила этот шаг.

  • В прошлом году Госдума приняла закон о предоставлении налогового вычета на долгосрочные сбережения. Его можно получить за инвестиции по ИИС третьего типа, взносы в негосударственные пенсионные фонды, взносы по программе долгосрочных сбережений.

Фото на обложке: D-Krab / Shutterstock / FOTODOM

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