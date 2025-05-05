Накопление пенсий работниками поможет компаниям претендовать на налоговые льготы

В России планируется внедрение налоговых льгот для компаний, которые софинансируют программы долгосрочных сбережений (ПДС) своих сотрудников. Как сообщил «Известиям» глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, нововведение может заработать с 2026 года.

По предварительным подсчетам, почти половина организаций готовы поддерживать своих работников таким образом, что также будет способствовать привлечению долгосрочных инвестиций в экономику, особенно в условиях дефицита кадров.

ПДС представляет собой добровольный сберегательный продукт, оформляемый через негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Участники программы делают взносы на свои счета, а государство возмещает до 36 тыс. рублей в год, в зависимости от дохода. При этом существует налоговый вычет для граждан, который может достигать 52 тыс. рублей в год при условии вложения 400 тыс. рублей.

Согласно нововведению, компании смогут учитывать взносы в ПДС сотрудников как свои расходы, что уменьшит их налоговую базу. Президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков уточнил, что работодатели смогут софинансировать счета ПДС до 12% от общего фонда оплаты труда, при этом взносы будут оплачиваться из чистой прибыли предприятия.

Инициатива была озвучена президентом России Владимиром Путиным на ПМЭФ в июне 2024 года и уже получила поддержку от ряда крупных игроков, включая Сбербанк, ВТБ и НПФ «Газфонд». Комиссия правительства по законопроектной деятельности также одобрила этот шаг.

В прошлом году Госдума приняла закон о предоставлении налогового вычета на долгосрочные сбережения. Его можно получить за инвестиции по ИИС третьего типа, взносы в негосударственные пенсионные фонды, взносы по программе долгосрочных сбережений.

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