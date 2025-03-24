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В Минфине заявили об отсутствии планов ввести акциз на чипсы

Новости
Новости
Юлия Пажитных
Юлия Пажитных

Редактор новостного блока

Юлия Пажитных
Чипсы в ближайшее время не войдут в список подакцизных товаров, расширять его не планируется. Об этом «РИА Новости» сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов.
В Минфине заявили об отсутствии планов ввести акциз на чипсы
  1. Новости

«Таких инициатив сейчас в Минфине не обсуждается. И в целом правительство неоднократно заявляло, что в ближайшие три года мы каких-то существенных корректировок налогового законодательства не будем осуществлять без какой-то экстра-необходимости», — указал Сазанов, отвечая на вопрос о том, планируется ли введение новых акцизов, например, на чипсы.

  • На прошлой неделе глава Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов направил в кабмин предложение ввести акциз на чипсы в размере 20% от их стоимости, а также запретить их продажу несовершеннолетним. Он напомнил, что ВОЗ еще в 2020 году рекомендовала снизить или запретить потребление продуктов, богатых трансжирами, в том числе чипсов.
  • Павлов также предложил ввести обязательную сертификацию чипсов для контроля содержания трансжиров и ограничить их рекламу — аналогично алкоголю и никотинсодержащей продукции. По его словам, высокая ставка акциза снизит уровень потребления и обеспечит дополнительные средства для социальных программ.

Фото на обложке: GR Stocks / Unsplash

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