ФНС заявила о выгоде от самозанятых для государственного бюджета
Федеральная налоговая служба (ФНС) отметила положительное влияние самозанятости на бюджет страны, пишет РБК. Годовые поступления от налога на профессиональный доход самозанятых, впервые зарегистрировавшихся в системе, устойчиво превышают налоговые доходы, которые они приносили ранее: в 2023 году ― более чем в два раза.
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Подробности в цифрах. В 2023 году превышение составило 116%, что эквивалентно 15,7 млрд рублей, уточнили в ведомстве. В то время как в 2022 году этот показатель достиг 67,1%, или 9,1 млрд рублей. С момента введения налогового режима для самозанятых в 2019 году до 2024 года общие поступления в бюджет уже составили 217,3 млрд рублей.
Свежие вливания. Половина плательщиков налога на профессиональный доход составляют новые участники рынка, которые раньше не декларировали свои доходы, подчеркивают в ФНС.
- По данным ФНС в январе число самозанятых достигало 12,480 млн человек, в феврале — 12,744 млн. В марте оно впервые превысило 13 млн налогоплательщиков. Тогда зарегистрировались как самозанятые 435 тыс. россиян, а снялись с учета — почти 157 тыс.
Фото на обложке: VGstockstudio / Shutterstock / FOTODOM
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