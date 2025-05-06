Федеральная налоговая служба (ФНС) отметила положительное влияние самозанятости на бюджет страны, пишет РБК. Годовые поступления от налога на профессиональный доход самозанятых, впервые зарегистрировавшихся в системе, устойчиво превышают налоговые доходы, которые они приносили ранее: в 2023 году ― более чем в два раза.

ФНС заявила о выгоде от самозанятых для государственного бюджета

https://rb.ru/news/fns-zayavila-o-vygode-ot-samozanyatyh-dlya-gosudarstvennogo-byudzheta/

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