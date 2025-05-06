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ФНС заявила о выгоде от самозанятых для государственного бюджета

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Новости
Юлия Пажитных
Юлия Пажитных

Редактор новостного блока

Юлия Пажитных

Федеральная налоговая служба (ФНС) отметила положительное влияние самозанятости на бюджет страны, пишет РБК. Годовые поступления от налога на профессиональный доход самозанятых, впервые зарегистрировавшихся в системе, устойчиво превышают налоговые доходы, которые они приносили ранее: в 2023 году более чем в два раза.

ФНС заявила о выгоде от самозанятых для государственного бюджета
  1. Новости

Подробности в цифрах. В 2023 году превышение составило 116%, что эквивалентно 15,7 млрд рублей, уточнили в ведомстве. В то время как в 2022 году этот показатель достиг 67,1%, или 9,1 млрд рублей. С момента введения налогового режима для самозанятых в 2019 году до 2024 года общие поступления в бюджет уже составили 217,3 млрд рублей.

Свежие вливания. Половина плательщиков налога на профессиональный доход составляют новые участники рынка, которые раньше не декларировали свои доходы, подчеркивают в ФНС.

  • По данным ФНС в январе число самозанятых достигало 12,480 млн человек, в феврале — 12,744 млн. В марте оно впервые превысило 13 млн налогоплательщиков. Тогда зарегистрировались как самозанятые 435 тыс. россиян, а снялись с учета — почти 157 тыс.

Фото на обложке: VGstockstudio / Shutterstock / FOTODOM

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