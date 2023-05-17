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ФАС призвала распространить параллельный импорт на все категории товаров

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Максим Шаскольский призвал ввести механизм параллельного импорта для всех категорий товаров. В изначальный список для параллельного импорта, составленный Минпромтором в мае 2022 года, входили 50 групп товаров и 200 брендов.

ФАС призвала распространить параллельный импорт на все категории товаров

«Мы считаем правильным разрешить параллельный импорт всех товаров, кроме товаров, производство которых локализовано в России, то есть созданы рабочие места, выплачиваются налоги, а товары поступают на внутренний рынок», — сообщил Шаскольский на итоговой коллегии ведомства (цитата по ТАСС).

Глава ФАС подчеркнул, что при параллельном импорте речь идет исключительно о легально приобретенном оригинальном товаре зарубежных производителей, качество и безопасность которого могут быть проверены и подтверждены. 

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что ведомство собирается на год продлить программу параллельного импорта для тех товаров, в которых «имеется потребность». При этом список подлежащей такому импорту продукции будет сокращаться.
  • Параллельный импорт, то есть ввоз товаров без разрешения правообладателя, в России признали законным в июне 2022 года. Изначально в список Минпромторга для параллельного импорта вошли 50 групп товаров и около 200 брендов, затем список несколько раз пополнялся.
  • К декабрю 2022 года, по оценке Федеральной таможенной службы, в Россию по параллельному импорту было ввезено товаров на $20 млрд.

Фото на обложке: Unsplash

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