Платежная карта «МТС-банк», комиссия за «стягивание» денег: главное 16 мая

Кнопка SOS «Эры-Глонасс» может обзавестись функцией голосового помощника, крупнейшие российские банки стали взимать комиссию за перевод самому себе из другого банка в размере 1-2% от суммы операции, «МТС-банк» представил платежную карту со скидкой вместо кэшбэка и другие события 16 мая.
Финансы
- Крупнейшие российские банки стали взимать комиссию за перевод самому себе из другого банка в размере 1-2% от суммы операции.
- «МТС-банк» выводит на рынок новый продукт — платежную карту со скидкой вместо кэшбэка. Эксперты отмечают, что скидка сразу вместо ожидания кэшбэка в конце месяца может оказаться для клиентов привлекательной, пишет «Коммерсантъ».
Бизнес
- Продажи Smart TV с российскими операционными системами за год выросли втрое. В первом квартале 2022-го продали около 87 тыс. устройств с установленными голосовыми помощниками «Яндекса» и «Сбера», а в первом квартале 2023-го уже 300 тыс., сообщили «Ведомости».
- В России 60% малых и средних предпринимателей не определились с прогнозами на 2023 год. В первом квартале руководителей в целях экономии меняли офисы, сокращали бюджеты на маркетинг и премиии.
- «Магнит» планирует запустить маркетплейс с доставкой товаров для дома и дачи, косметики и средств для ухода, бытовой техники и т. д. Юрлицо ритейлера АО «Тандер» пару дней назад разместило в соцсетях рекламный ролик об этом, но позднее видео удалили, узнали «Ведомости».
Транспорт
- Росавиация инициирует разработку российского легкого самолета для обучения пилотов, узнали «Ведомости». Острую потребность в таких машинах испытывают учебные центры ведомства по всей России.
- Кнопка SOS «Эры-Глонасс» может обзавестись функцией голосового помощника, через которую можно будет управлять устройствами в автомобиле, пишут РИА Новости.
Фото на обложке: ILYA AKINSHIN /
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