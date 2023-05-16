Кнопка SOS «Эры-Глонасс» может обзавестись функцией голосового помощника, крупнейшие российские банки стали взимать комиссию за перевод самому себе из другого банка в размере 1-2% от суммы операции, «МТС-банк» представил платежную карту со скидкой вместо кэшбэка и другие события 16 мая.

Платежная карта «МТС-банк», комиссия за «стягивание» денег: главное 16 мая