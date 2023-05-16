Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Платежная карта «МТС-банк», комиссия за «стягивание» денег: главное 16 мая

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Кнопка SOS «Эры-Глонасс» может обзавестись функцией голосового помощника, крупнейшие российские банки стали взимать комиссию за перевод самому себе из другого банка в размере 1-2% от суммы операции, «МТС-банк» представил платежную карту со скидкой вместо кэшбэка и другие события 16 мая.

Платежная карта «МТС-банк», комиссия за «стягивание» денег: главное 16 мая

Финансы 

  • Крупнейшие российские банки стали взимать комиссию за перевод самому себе из другого банка в размере 1-2% от суммы операции. 
  • «МТС-банк» выводит на рынок новый продукт — платежную карту со скидкой вместо кэшбэка. Эксперты отмечают, что скидка сразу вместо ожидания кэшбэка в конце месяца может оказаться для клиентов привлекательной, пишет «Коммерсантъ».

Бизнес

  • Продажи Smart TV с российскими операционными системами за год выросли втрое. В первом квартале 2022-го продали около 87 тыс. устройств с установленными голосовыми помощниками «Яндекса» и «Сбера», а в первом квартале 2023-го уже 300 тыс., сообщили «Ведомости».
  • В России 60% малых и средних предпринимателей не определились с прогнозами на 2023 год. В первом квартале руководителей в целях экономии меняли офисы, сокращали бюджеты на маркетинг и премиии.
  • «Магнит» планирует запустить маркетплейс с доставкой товаров для дома и дачи, косметики и средств для ухода, бытовой техники и т. д. Юрлицо ритейлера АО «Тандер» пару дней назад разместило в соцсетях рекламный ролик об этом, но позднее видео удалили, узнали «Ведомости».

Транспорт

  • Росавиация инициирует разработку российского легкого самолета для обучения пилотов, узнали «Ведомости». Острую потребность в таких машинах испытывают учебные центры ведомства по всей России.
  • Кнопка SOS «Эры-Глонасс» может обзавестись функцией голосового помощника, через которую можно будет управлять устройствами в автомобиле, пишут РИА Новости.

Фото на обложке: ILYA AKINSHIN / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Репутация оказалась самым маловажным фактором при выборе банка — опрос
  2. 2 Минпромторг планирует на год продлить программу параллельного импорта
  3. 3 Правительство отменило одно из условий для получения льготного кредита под 3% для IT-компаний
  4. 4 Как и где купить криптовалюту в России?
  5. 5 Ужесточение антироссийских санкций, регулятор криптовалют в РФ, ответственность за инвестсоветы: главное 15 мая
EdTech: карта российского рынка
Все компании и инвесторы в области образовательных технологий
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

16 мая 2023

Научная премия Сбера

17 мая 2023

«Дизайн-цех»

17 мая 2023

«Лаборатория инноваций MedLab»

19 мая 2023

Грант на приобретение оборудования

19 мая 2023

Грант на уплату лизинговых платежей по договорам лизинга оборудования

Все ВОЗМОЖНОСТИ