Georgian Airways начнет полеты в Россию 20 мая

Авиакомпания Georgian Airways начнет полеты в РФ с 20 мая. Рейсы из Тбилиси в Москву будут осуществляться семь раз в неделю. Об этом сообщило Агентство гражданской авиации Грузии в социальной сети.
«Georgian Airways начинает регулярное оперирование по направлению Тбилиси – Москва – Тбилиси. Согласно запросу авиакомпании, направленному в Агентство гражданской авиации, полеты будут осуществляться с 20 мая семь раз в неделю», — отмечается в сообщении.
10 мая Владимир Путин подписал указы об отмене с 15 мая визового режима для граждан Грузии и отмене запрета на прямые рейсы в эту страну. Ограничение полетов действовало с 2019 года.
Накануне российские авиакомпании обратились в Агентство гражданской авиации Грузии за разрешением на полеты. Там отметили, что допустят рейсы только тех перевозчиков, которых не коснулись международные санкции.
Первой разрешения получила «Азимут», она сможет выполнять рейсы с 17 мая. Грузинские власти ожидают от возобновления авиасообщения между странами дополнительную прибыль в сфере туризма до $400 млн ежегодно.
Фото на обложке: Uskarp /
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