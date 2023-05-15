Грузия получит до $400 млн в год от возобновления авиасообщения с Россией

После возобновления авиасообщения с Россией туристическая сфера Грузии может получить от $300 до $400 млн прибыли в год, заявил министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили.
Ранее, 10 мая, Владимир Путин подписал указы об отмене с 15 мая визового режима для граждан Грузии и отмене запрета на прямые рейсы в эту страну. Ограничение полетов действовало с 2019 года.
После этой новости спрос на перелеты из РФ в Грузию и бронирования там отелей и гостиниц увеличился в семь раз.
«В сфере туризма мы ожидаем эффекта примерно от $300 до $400 млн в течение одного года после того, как будут восстановлены полеты», — сказал Давиташвили, его цитирует ТАСС.
В понедельник российские авиакомпании обратились в Агентство гражданской авиации Грузии, чтобы получить разрешение на выполнение полетов. Возобновить перелеты смогут только те российские перевозчики, которых не затронули международные санкции, отметил грузинский регулятор.
Фото на обложке: vvvita /
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