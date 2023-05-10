Спрос на перелеты в Грузию вырос в семь раз после новости о возобновлении авиасообщения

После новости о возобновлении авиасообщения с Грузией спрос на перелеты в эту страну и бронирование там отелей вырос в семь раз, сообщили в «Яндекс.Путешествиях». Билеты на самолет стоят от 40 тыс. рублей на человека при перелете туда-обратно.
Спрос на перелеты из России в Грузию вырос в семь раз, рассказали в «Яндекс.Путешествиях». Повышенный интерес возник после новости о том, что с 15 мая Россия снимает запрет на перелеты в Грузию.
По данным сервиса, в среднем россияне планируют поездки в Грузию на семь дней и в основном летом. Билеты на самолет на одного человека с пересадкой при перелете туда-обратно стоят от 40 тыс. рублей.
Вместе с ростом интереса к перелетам, спрос подскочил и на бронирование отелей в Грузии. Самым популярным городом стал Тбилиси, проживание в трехзвездочном отеле обойдется в 20 тыс. рублей в сутки на двоих человек.
Прямые перелеты между Грузией и Россией были остановлены почти четыре года назад. Тогда Путин подписал указ, который запрещает такие рейсы авиакомпаниям обеих стран из-за протестов против политики Кремля в Тбилиси.
Фото на обложке: DimaBerlin /
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