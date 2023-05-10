Путин снял запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию

Президент РФ Владимир Путин подписал указ , согласно которому с 15 мая отменяется визовый режим для граждан Грузии. Также для российских авиакомпаний снимается запрет на полеты в Грузию.

Прямые перелеты между Грузией и Россией были остановлены почти четыре года назад. Тогда Путин подписал указ, который запрещает такие рейсы авиакомпаниям обеих стран из-за протестов против политики Кремля в Тбилиси.

Запрет на авиасообщение между Грузией и Россией действовал с 8 июля 2019 года.

Как сообщалось ранее, россияне по итогам 2022 года составили треть грузинских иммигрантов. В прошлом году в Грузию из России переехали более 62 тыс. человек. Страна стала одним из самых популярных направлений у россиян, пожелавших покинуть РФ.

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