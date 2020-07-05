Список лучших стран для малого бизнеса

Люди занимаются бизнесом по всему миру, но не везде это дается легко: одни страны усложняют жизнь предпринимателям, а другие, наоборот, во многом идут им навстречу. По версии ежегодного рейтинга Doing Business от The World Bank Group, малому бизнесу проще всего работать в следующих 20 государствах.

1. Великобритания и Европейский союз

Дания

4 место: 85,3 балла

Авторы рейтинга отмечают, что в Дании стало дешевле получать разрешения на строительство, так как власти страны ликвидировали соответствующие сборы.

Великобритания

8 место: 83,5 балла

Великобритания вошла в топ-10 списка, но его составители указывают, что страна усложнила выплату налогов. Это вызвано введением новой пенсионной схемы, по которой все перечисления ложатся на плечи нанимателя.

Швеция

10 место: 82 балла

Аналитики напоминают о гибкости рынка труда в Швеции. В частности, с 2001 года эта страна позволяет компаниям менее чем с 11 сотрудниками исключать двух из них из «правила старшинства», которое при сокращении штата предписывает сначала уволить человека, нанятого последним. Когда это нововведение вступило в силу, продуктивность в малом бизнесе выросла на 2-3% больше, чем в крупном.

Литва

11 место: 81,6 балла

Литва сделала электричество для бизнеса доступнее, запустив комплексное цифровое приложение и уменьшив стоимость новых подключений. Кроме того, эта страна усилила защиту миноритарных акционеров, прояснив правила, касающиеся владения и управления бизнесом.

Эстония

18 место: 80,6 балла

Авторы рейтинга отметили удобство налоговой системы в Эстонии: например, там можно быстро вернуть НДС и согласовать корректировки в сумме налога на прибыль.

Латвия

19 место: 80,3 балла

Латвии удалось войти в топ-20, но составители списка подчеркивают, что эта страна увеличила налоговую нагрузку на бизнес: теперь при подсчете налога на прибыль учитывается не налогооблагаемая, а распределенная прибыль.

Финляндия

20 место: 80,2 балла

Аналитики указывают, что Финляндия упростила запуск бизнеса, сократив сборы при онлайн-регистрации компании и ускорив этот процесс.

2. Америка

США

6 место: 84 балла

В Лос-Анджелесе теперь можно зарегистрировать компанию в форме LLC онлайн. Там же (и еще в Нью-Йорке) уменьшили налог на прибыль. Кроме того, в Лос-Анджелесе стало проще добиваться исполнения контрактов через суд, потому что теперь там можно заполнять документы и оплачивать судебные издержки онлайн.

Авторы рейтинга отмечают, что страны Латинской Америки не вошли в него из-за бюрократии и затянутости процессов.

3. Азия

Сингапур

2 место: 86,2 балла

Сингапур упростил получение разрешений на строительство, распространив на этот процесс риск-ориентированный подход, сделав информацию о земельных участках доступнее и улучшив выдачу нужных документов. Эта страна также выделяется самыми короткими сроками по уплате налогов и исполнению контрактов через суд.

Гонконг

3 место: 85,3 балла

Как и Сингапур, Гонконг упростил получение разрешений на строительство, распространив на этот процесс риск-ориентированный подход.

Южная Корея

5 место: 84 балла

Южная Корея — пример страны, которая очень быстро проводит конкурсы на получение госконтрактов: весь процесс в среднем занимает 161 день.

Малайзия

12 место: 81,5 балла

Получить разрешение на строительство стало проще и в Малайзии. Этого удалось достичь благодаря ликвидации дорожных проверок и контроля за выводом сточных вод. И тем, и другим ранее занимались власти Куала-Лумпура, столицы Малайзии.

Тайвань

15 место: 80,9 балла

Тайваню удалось занять 15 место, но заниматься бизнесом на этом острове стало неудобнее, указывают составители списка. Ситуация ухудшилась из-за увеличения налога на прибыль.

4. Африка

Маврикий

13 место: 81,5 балла

Единственная африканская страна, которая попала в топ-20 (в топ-50 также вошла Руанда). Маврикий модернизировал выдачу разрешений на строительство, упростив согласования с коммунальными службами и организацию водоотведения. Он также ускорил регистрацию собственности и улучшил систему управления земельными участками.

Еще два важных нововведения: Маврикий облегчил контроль за исполнением контрактов через суд и ведение разбирательств, связанных с неплатежеспособностью компании.

5. В мире

Новая Зеландия

1 место: 86,8 баллов

Новая Зеландия, лидер рейтинга Doing Business, предлагает быстрее всего запустить бизнес. Как пишут составители списка, на это может понадобиться всего полдня.

Грузия

7 место: 83,7 балла

Аналитики отмечают, что Грузия улучшила контроль за качеством строительства, сделав информацию о нем доступнее.

Норвегия

9 место: 82,6 балла

В Норвегии достаточно быстро оценивают заявки компаний, участвующих в конкурсах на получение госконтрактов: обычно на это уходит не больше 30 дней.

Австралия

14 место: 81,2 балла

Австралия модернизировала процесс получения кредитной информации, начав раскрывать как позитивные, так и негативные данные.

ОАЭ

16 место: 80,9 балла

В ОАЭ упростили запуск бизнеса, уменьшив сборы за открытие компании. Там также стало легче получить разрешение на строительство из-за сокращения числа проверок. Кроме того, власти ОАЭ усилили защиту миноритарных инвесторов и сделали торговлю с другими странами доступнее.

Северная Македония

17 место: 80,7 балла

Северная Македония облегчила исполнение контрактов через суд, упростив подсчет исполнительских сборов и уменьшив стоимость всего процесса. Она также изменила регулирование рынка труда, уделив внимание таким аспектам, как испытательный срок, выплата выходных пособий, сокращение штата и возвращение экс-сотрудников.

6. Заключение

Таким образом, в первой двадцатке рейтинга Doing Business больше всего европейских стран: их насчитывается семь. На втором месте Азия с пятью локациями. В Америке и Африке авторы списка выделили лишь по одному государству: США и Маврикий соответственно. На постсоветском пространстве удобством для предпринимателей отличилась Грузия, среди нефтяных держав — ОАЭ. Составители Doing Business также высоко оценили Австралию и Новую Зеландию, которые географически отрезаны от остального мира: лидером рейтинга стала именно Новая Зеландия.

Приводим топ-20 полностью.

Место Страна Баллы 1. Новая Зеландия 86,8 2. Сингапур 86,2 3. Гонконг 85,3 4. Дания 85,3 5. Южная Корея 84 6. США 84 7. Грузия 83,7 8. Великобритания 83,5 9. Норвегия 82,6 10. Швеция 82 11. Литва 81,6 12. Малайзия 81,5 13. Маврикий 81,5 14. Австралия 81,2 15. Тайвань 80,9 16. ОАЭ 80,9 17. Северная Македония 80,7 18. Эстония 80,6 19. Латвия 80,3 20. Финляндия 80,2

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