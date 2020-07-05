Список лучших стран для малого бизнеса
Люди занимаются бизнесом по всему миру, но не везде это дается легко: одни страны усложняют жизнь предпринимателям, а другие, наоборот, во многом идут им навстречу. По версии ежегодного рейтинга Doing Business от The World Bank Group, малому бизнесу проще всего работать в следующих 20 государствах.
1. Великобритания и Европейский союз
Дания
- 4 место: 85,3 балла
Авторы рейтинга отмечают, что в Дании стало дешевле получать разрешения на строительство, так как власти страны ликвидировали соответствующие сборы.
Великобритания
- 8 место: 83,5 балла
Великобритания вошла в топ-10 списка, но его составители указывают, что страна усложнила выплату налогов. Это вызвано введением новой пенсионной схемы, по которой все перечисления ложатся на плечи нанимателя.
Швеция
- 10 место: 82 балла
Аналитики напоминают о гибкости рынка труда в Швеции. В частности, с 2001 года эта страна позволяет компаниям менее чем с 11 сотрудниками исключать двух из них из «правила старшинства», которое при сокращении штата предписывает сначала уволить человека, нанятого последним. Когда это нововведение вступило в силу, продуктивность в малом бизнесе выросла на 2-3% больше, чем в крупном.
Литва
- 11 место: 81,6 балла
Литва сделала электричество для бизнеса доступнее, запустив комплексное цифровое приложение и уменьшив стоимость новых подключений. Кроме того, эта страна усилила защиту миноритарных акционеров, прояснив правила, касающиеся владения и управления бизнесом.
Эстония
- 18 место: 80,6 балла
Авторы рейтинга отметили удобство налоговой системы в Эстонии: например, там можно быстро вернуть НДС и согласовать корректировки в сумме налога на прибыль.
Латвия
- 19 место: 80,3 балла
Латвии удалось войти в топ-20, но составители списка подчеркивают, что эта страна увеличила налоговую нагрузку на бизнес: теперь при подсчете налога на прибыль учитывается не налогооблагаемая, а распределенная прибыль.
Финляндия
- 20 место: 80,2 балла
Аналитики указывают, что Финляндия упростила запуск бизнеса, сократив сборы при онлайн-регистрации компании и ускорив этот процесс.
2. Америка
США
- 6 место: 84 балла
В Лос-Анджелесе теперь можно зарегистрировать компанию в форме LLC онлайн. Там же (и еще в Нью-Йорке) уменьшили налог на прибыль. Кроме того, в Лос-Анджелесе стало проще добиваться исполнения контрактов через суд, потому что теперь там можно заполнять документы и оплачивать судебные издержки онлайн.
Авторы рейтинга отмечают, что страны Латинской Америки не вошли в него из-за бюрократии и затянутости процессов.
3. Азия
Сингапур
- 2 место: 86,2 балла
Сингапур упростил получение разрешений на строительство, распространив на этот процесс риск-ориентированный подход, сделав информацию о земельных участках доступнее и улучшив выдачу нужных документов. Эта страна также выделяется самыми короткими сроками по уплате налогов и исполнению контрактов через суд.
Гонконг
- 3 место: 85,3 балла
Как и Сингапур, Гонконг упростил получение разрешений на строительство, распространив на этот процесс риск-ориентированный подход.
Южная Корея
- 5 место: 84 балла
Южная Корея — пример страны, которая очень быстро проводит конкурсы на получение госконтрактов: весь процесс в среднем занимает 161 день.
Малайзия
- 12 место: 81,5 балла
Получить разрешение на строительство стало проще и в Малайзии. Этого удалось достичь благодаря ликвидации дорожных проверок и контроля за выводом сточных вод. И тем, и другим ранее занимались власти Куала-Лумпура, столицы Малайзии.
Тайвань
- 15 место: 80,9 балла
Тайваню удалось занять 15 место, но заниматься бизнесом на этом острове стало неудобнее, указывают составители списка. Ситуация ухудшилась из-за увеличения налога на прибыль.
4. Африка
Маврикий
- 13 место: 81,5 балла
Единственная африканская страна, которая попала в топ-20 (в топ-50 также вошла Руанда). Маврикий модернизировал выдачу разрешений на строительство, упростив согласования с коммунальными службами и организацию водоотведения. Он также ускорил регистрацию собственности и улучшил систему управления земельными участками.
Еще два важных нововведения: Маврикий облегчил контроль за исполнением контрактов через суд и ведение разбирательств, связанных с неплатежеспособностью компании.
5. В мире
Новая Зеландия
- 1 место: 86,8 баллов
Новая Зеландия, лидер рейтинга Doing Business, предлагает быстрее всего запустить бизнес. Как пишут составители списка, на это может понадобиться всего полдня.
Грузия
- 7 место: 83,7 балла
Аналитики отмечают, что Грузия улучшила контроль за качеством строительства, сделав информацию о нем доступнее.
Норвегия
- 9 место: 82,6 балла
В Норвегии достаточно быстро оценивают заявки компаний, участвующих в конкурсах на получение госконтрактов: обычно на это уходит не больше 30 дней.
Австралия
- 14 место: 81,2 балла
Австралия модернизировала процесс получения кредитной информации, начав раскрывать как позитивные, так и негативные данные.
ОАЭ
- 16 место: 80,9 балла
В ОАЭ упростили запуск бизнеса, уменьшив сборы за открытие компании. Там также стало легче получить разрешение на строительство из-за сокращения числа проверок. Кроме того, власти ОАЭ усилили защиту миноритарных инвесторов и сделали торговлю с другими странами доступнее.
Северная Македония
- 17 место: 80,7 балла
Северная Македония облегчила исполнение контрактов через суд, упростив подсчет исполнительских сборов и уменьшив стоимость всего процесса. Она также изменила регулирование рынка труда, уделив внимание таким аспектам, как испытательный срок, выплата выходных пособий, сокращение штата и возвращение экс-сотрудников.
6. Заключение
Таким образом, в первой двадцатке рейтинга Doing Business больше всего европейских стран: их насчитывается семь. На втором месте Азия с пятью локациями. В Америке и Африке авторы списка выделили лишь по одному государству: США и Маврикий соответственно. На постсоветском пространстве удобством для предпринимателей отличилась Грузия, среди нефтяных держав — ОАЭ. Составители Doing Business также высоко оценили Австралию и Новую Зеландию, которые географически отрезаны от остального мира: лидером рейтинга стала именно Новая Зеландия.
Приводим топ-20 полностью.
|Место
|Страна
|Баллы
|1.
|Новая Зеландия
|86,8
|2.
|Сингапур
|86,2
|3.
|Гонконг
|85,3
|4.
|Дания
|85,3
|5.
|Южная Корея
|84
|6.
|США
|84
|7.
|Грузия
|83,7
|8.
|Великобритания
|83,5
|9.
|Норвегия
|82,6
|10.
|Швеция
|82
|11.
|Литва
|81,6
|12.
|Малайзия
|81,5
|13.
|Маврикий
|81,5
|14.
|Австралия
|81,2
|15.
|Тайвань
|80,9
|16.
|ОАЭ
|80,9
|17.
|Северная Македония
|80,7
|18.
|Эстония
|80,6
|19.
|Латвия
|80,3
|20.
|Финляндия
|80,2
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