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Как будут развиваться отношения России и Индонезии в ближайшее время и что это принесет российским инвесторам

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Ольга Горхиян
Ольга Горхиян

Основатель Global Investment Property

Елизавета Шатохина

Индонезия — важный партнер и друг России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. После саммита «большой двадцатки» в 2022 году и АСЕАН в 2023 стало очевидным, что, несмотря на западные санкции против России, Индонезия намерена поддерживать двусторонние отношения. Какие перспективы открываются для российского бизнеса и инвесторов на индонезийском рынке, рассказала  Ольга Горхиян, основатель Global Investment Property.

Как будут развиваться отношения России и Индонезии в ближайшее время и что это принесет российским инвесторам

 

Чего ожидать от сотрудничества с Индонезией: амбициозные проекты

Важно отметить несколько ключевых проектов в экономическом секторе, которые находятся на стадии обсуждения и разработки:

  1. Строительство нефтеперерабатывающего завода в Тубане (остров Ява). Это совместный проект «Роснефти» и индонезийского гиганта Pertamina. Общий объем инвестиций может составить $24 млрд.
  2. Возведение плавучих АЭС. Индонезия хочет работать над проектом совместно с «Росатом» в новой столице Нусантаре. Здесь Индонезию интересует российская технология, с помощью которой можно прицепить атомную станцию к большим кораблям. Иностранные партнеры уверены, что такая разработка незаменима при стихийном бедствии.
  3. Создание полноценной атомной электростанции на суше. Про реализацию этого проекта пока рано говорить, однако правительство Индонезии выразило заинтересованность в таком сотрудничестве.
  4. Наращивание объемов товарооборота и обмен IT-разработками в сфере АПК. В 2023 году экспорт сельхозпродукции из России в Индонезию превысил $280 млн, что в 6 раз больше, чем годом ранее. Эксперты прогнозируют, что к 2030 году объем ввозимой из России в Индонезию продукции может превысить $650 млн.  Помимо зерна, Индонезия заинтересована в импорте рыбы: тихоокеанской трески, нерки, горбуши, осетровой икры, а также мяса и молочной продукции. В области IT-решений сектор АПК входит в топ отраслей по спросу на новые технологии. Индонезия готова к обмену данными с российскими разработчиками, особенно учитывая, что в отрасли наблюдается недостаток технологических компаний. Для нас это означает укрепление дружественных отношений на политической арене и успешный опыт Индонезия заинтересована в импорте рыбы: тихоокеанской трески, нерки, горбуши,еализации совместных проектов.
  5. Строительство железнодорожной линии и сопутствующей инфраструктуры на острове Калимантан, куда переносится новая столица Нусантара. Договоренности о разработке транспортного проекта между минтрансами РФ и Индонезии достигнуты в 2018 году, но строительство до сих пор не начато. Официальных комментариев со стороны власти на этот счет пока нет.
  6. Участие России в создании инфраструктуры и туристических объектов Нусантары. Уже известно, что 80% средств будут привлечены в качестве иностранных инвестиций. Наша страна может стать эдвайзером в создании транспортной и городской «умной» инфраструктуры.
  7. В конце 2022 года запущен процесс переговоров о создании зоны свободной торговли и подготовки соответствующего соглашения между ЕАЭС и правительством Индонезии. Создание ЗСТ позволит увеличить товарооборот между Евразийским экономическим союзом и Индонезией на $1,5 млрд и снизить пошлины на импорт сельхозтоваров.

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Привлечение частных инвестиций и перспективы для бизнеса

Согласно действующему законодательству, инвестиции служат средством для развития национальной экономики Индонезии. В ближайшее десятилетие правительство хочет привлечь в страну более $50 млрд иностранного капитала. Закон об инвестициях предоставляет различные льготы и преимущества зарубежным инвесторам.

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В стране действует система снижения корпоративного налога, а компании-новички облагаются налогом с оборота в размере 0,5% в течение трех лет до достижения оборота в 4,8 млрд индонезийских рупий в год (более $300 тыс.).

На данный момент на стадии доработки находится правительственное постановление, в котором для новых инвесторов будут действовать налоговые каникулы сроком на 30 лет. Но это при условии инвестиций в коммунальные услуги и развитие инфраструктуры на сумму 10 млрд индонезийских рупий (более $600 тыс.). А также сроком на 20 лет для компаний, строящих торговые центры и туристические объекты.

За исследования и разработки в определенных областях компании смогут получить сверхналоговый вычет — до 350%. Также в планах стимулировать привлечение иностранного капитала путем упрощения системы импорта и экспорта материалов и процедуры получения бизнес-лицензий, сделать доступными участки земли под строительство.

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Индонезийский рынок недвижимости привлекателен для частных инвесторов. Число сделок в этом секторе ежегодно увеличивается. Инвесторов в первую очередь привлекает высокая доходность, которая может составлять до 15% годовых в зависимости от локации и самого объекта, например, если это апартаменты в туристическом районе Бали. При этом средняя валовая доходность от инвестиций в недвижимость по стране составляет 7,55%. Для сравнения, в Таиланде этот показатель в 2023 году приравнивался к 5,5–6%.

Не только экономические факторы: низкий уровень инфляции, рост ВВП, увеличение турпотока и др. привлекают инвесторов, но и рельефные особенности страны. В Индонезии наблюдается дефицит береговой зоны, пригодной для строительства (всего около 10%). Всё потому, что большая часть территорий — непроходимые джунгли. Цены на землю здесь будут расти и, соответственно, на недвижимость тоже. 

Кажется, что сейчас благоприятный климат для инвестиций в недвижимость. Если грамотно вложить свои деньги, можно выйти на хороший доход. На данный момент цены на жилье и коммерческую недвижимость не достигли своего пика, однако индекс роста постепенно увеличивается (сейчас годовой рост индекса цен составляет 1,7%). 

Индонезия легко выдает инвесторам и предпринимателям Kitas — аналог вида на жительство — сроком от одного до двух лет. Получить Kitas можно только при регистрации юридического лица. Владелец Kitas может зарегистрировать на свое имя автотранспорт и получить водительские права, застраховать здоровье, открыть счет в банке.

Индонезийскую золотую визу сроком на пять лет могут получить инвесторы или иностранные граждане, создавшие компанию с капиталом $2,5 млн и на 10 лет при объеме инвестиций в $5 млн.

Всем, кто собирается приобрести коммерческую или жилую недвижимость на одном из островов Индонезии, необходимо изучить нюансы, связанные с оформлением во владение. Иностранец не может оформить жилье в полную собственность по договору купли-продажи. Здесь действует формат долгосрочной аренды — Leasehold.

Экономика Индонезии показывает рост и заинтересованность в российском бизнесе, который после введения ограничений со стороны стран ЕС устремился на восток. При этом Индонезия нуждается в притоке капитала, новых технологиях, товарах и услугах. Поэтому кажется, что сейчас благоприятное время, чтобы приручить «нового азиатского тигра».

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Фото на обложке: au_uhoo / Shutterstock

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