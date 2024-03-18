Как будут развиваться отношения России и Индонезии в ближайшее время и что это принесет российским инвесторам

Индонезия — важный партнер и друг России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. После саммита «большой двадцатки» в 2022 году и АСЕАН в 2023 стало очевидным, что, несмотря на западные санкции против России, Индонезия намерена поддерживать двусторонние отношения. Какие перспективы открываются для российского бизнеса и инвесторов на индонезийском рынке, рассказала Ольга Горхиян, основатель Global Investment Property.

Чего ожидать от сотрудничества с Индонезией: амбициозные проекты

Важно отметить несколько ключевых проектов в экономическом секторе, которые находятся на стадии обсуждения и разработки:

Строительство нефтеперерабатывающего завода в Тубане (остров Ява). Это совместный проект «Роснефти» и индонезийского гиганта Pertamina. Общий объем инвестиций может составить $24 млрд. Возведение плавучих АЭС. Индонезия хочет работать над проектом совместно с «Росатом» в новой столице Нусантаре. Здесь Индонезию интересует российская технология, с помощью которой можно прицепить атомную станцию к большим кораблям. Иностранные партнеры уверены, что такая разработка незаменима при стихийном бедствии. Создание полноценной атомной электростанции на суше. Про реализацию этого проекта пока рано говорить, однако правительство Индонезии выразило заинтересованность в таком сотрудничестве. Наращивание объемов товарооборота и обмен IT-разработками в сфере АПК. В 2023 году экспорт сельхозпродукции из России в Индонезию превысил $280 млн, что в 6 раз больше, чем годом ранее. Эксперты прогнозируют, что к 2030 году объем ввозимой из России в Индонезию продукции может превысить $650 млн. Помимо зерна, Индонезия заинтересована в импорте рыбы: тихоокеанской трески, нерки, горбуши, осетровой икры, а также мяса и молочной продукции. В области IT-решений сектор АПК входит в топ отраслей по спросу на новые технологии. Индонезия готова к обмену данными с российскими разработчиками, особенно учитывая, что в отрасли наблюдается недостаток технологических компаний. Для нас это означает укрепление дружественных отношений на политической арене и успешный опыт Индонезия заинтересована в импорте рыбы: тихоокеанской трески, нерки, горбуши,еализации совместных проектов. Строительство железнодорожной линии и сопутствующей инфраструктуры на острове Калимантан, куда переносится новая столица Нусантара. Договоренности о разработке транспортного проекта между минтрансами РФ и Индонезии достигнуты в 2018 году, но строительство до сих пор не начато. Официальных комментариев со стороны власти на этот счет пока нет. Участие России в создании инфраструктуры и туристических объектов Нусантары. Уже известно, что 80% средств будут привлечены в качестве иностранных инвестиций. Наша страна может стать эдвайзером в создании транспортной и городской «умной» инфраструктуры. В конце 2022 года запущен процесс переговоров о создании зоны свободной торговли и подготовки соответствующего соглашения между ЕАЭС и правительством Индонезии. Создание ЗСТ позволит увеличить товарооборот между Евразийским экономическим союзом и Индонезией на $1,5 млрд и снизить пошлины на импорт сельхозтоваров.

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Привлечение частных инвестиций и перспективы для бизнеса

Согласно действующему законодательству, инвестиции служат средством для развития национальной экономики Индонезии. В ближайшее десятилетие правительство хочет привлечь в страну более $50 млрд иностранного капитала. Закон об инвестициях предоставляет различные льготы и преимущества зарубежным инвесторам.

В стране действует система снижения корпоративного налога, а компании-новички облагаются налогом с оборота в размере 0,5% в течение трех лет до достижения оборота в 4,8 млрд индонезийских рупий в год (более $300 тыс.).

На данный момент на стадии доработки находится правительственное постановление, в котором для новых инвесторов будут действовать налоговые каникулы сроком на 30 лет. Но это при условии инвестиций в коммунальные услуги и развитие инфраструктуры на сумму 10 млрд индонезийских рупий (более $600 тыс.). А также сроком на 20 лет для компаний, строящих торговые центры и туристические объекты.

За исследования и разработки в определенных областях компании смогут получить сверхналоговый вычет — до 350%. Также в планах стимулировать привлечение иностранного капитала путем упрощения системы импорта и экспорта материалов и процедуры получения бизнес-лицензий, сделать доступными участки земли под строительство.

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Индонезийский рынок недвижимости привлекателен для частных инвесторов. Число сделок в этом секторе ежегодно увеличивается. Инвесторов в первую очередь привлекает высокая доходность, которая может составлять до 15% годовых в зависимости от локации и самого объекта, например, если это апартаменты в туристическом районе Бали. При этом средняя валовая доходность от инвестиций в недвижимость по стране составляет 7,55%. Для сравнения, в Таиланде этот показатель в 2023 году приравнивался к 5,5–6%.

Не только экономические факторы: низкий уровень инфляции, рост ВВП, увеличение турпотока и др. привлекают инвесторов, но и рельефные особенности страны. В Индонезии наблюдается дефицит береговой зоны, пригодной для строительства (всего около 10%). Всё потому, что большая часть территорий — непроходимые джунгли. Цены на землю здесь будут расти и, соответственно, на недвижимость тоже.

Кажется, что сейчас благоприятный климат для инвестиций в недвижимость. Если грамотно вложить свои деньги, можно выйти на хороший доход. На данный момент цены на жилье и коммерческую недвижимость не достигли своего пика, однако индекс роста постепенно увеличивается (сейчас годовой рост индекса цен составляет 1,7%).

Индонезия легко выдает инвесторам и предпринимателям Kitas — аналог вида на жительство — сроком от одного до двух лет. Получить Kitas можно только при регистрации юридического лица. Владелец Kitas может зарегистрировать на свое имя автотранспорт и получить водительские права, застраховать здоровье, открыть счет в банке.

Индонезийскую золотую визу сроком на пять лет могут получить инвесторы или иностранные граждане, создавшие компанию с капиталом $2,5 млн и на 10 лет при объеме инвестиций в $5 млн.

Всем, кто собирается приобрести коммерческую или жилую недвижимость на одном из островов Индонезии, необходимо изучить нюансы, связанные с оформлением во владение. Иностранец не может оформить жилье в полную собственность по договору купли-продажи. Здесь действует формат долгосрочной аренды — Leasehold.

Экономика Индонезии показывает рост и заинтересованность в российском бизнесе, который после введения ограничений со стороны стран ЕС устремился на восток. При этом Индонезия нуждается в притоке капитала, новых технологиях, товарах и услугах. Поэтому кажется, что сейчас благоприятное время, чтобы приручить «нового азиатского тигра».

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