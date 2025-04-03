Видеохостинг Rutube зафиксировал рост просмотров из-за границы, сообщил ТАСС заместитель гендиректора «Газпром-медиа» и глава цифрового блока холдинга Сергей Косинский. По его словам, наибольший рост наблюдался в Индонезии, где просмотры по итогам 2024 года увеличились в 10 раз.

В Индонезии стали в 10 раз больше смотреть Rutube

https://rb.ru/news/rutube-indonesia-view/

Новости