В Индонезии стали в 10 раз больше смотреть Rutube
Анастасия Липчанская
Видеохостинг Rutube зафиксировал рост просмотров из-за границы, сообщил ТАСС заместитель гендиректора «Газпром-медиа» и глава цифрового блока холдинга Сергей Косинский. По его словам, наибольший рост наблюдался в Индонезии, где просмотры по итогам 2024 года увеличились в 10 раз.
В Индонезии стали в 10 раз больше смотреть Rutube
https://rb.ru/news/rutube-indonesia-view/
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Также просмотры Rutube выросли в других странах: в Казахстане — в 2,5 раза, в Белоруссии — в два раза, а в Германии — в 1,5 раза. Руководство сервиса связало это с увеличением наполненности библиотеки контента, которая на данный момент составляет 388 млн видео.
- В марте Rutube разрешил публиковать контент блогерам из Китая. В компании объяснили, что приняли это решение, так как «интерес к Китаю и его истории, культуре среди россиян постоянно растет».
- Ранее Косинский говорил, что ежемесячная аудитория видеохостинга за февраль составила 77 млн пользователей — это на 72% больше в сравнении с показателями прошлого года.
Фото на обложке: Koshiro K / Shutterstock / FOTODOM
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