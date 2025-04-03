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В Индонезии стали в 10 раз больше смотреть Rutube

Новости
Новости
Анастасия Липчанская
Анастасия Липчанская

Редактор новостного блока

Анастасия Липчанская

Видеохостинг Rutube зафиксировал рост просмотров из-за границы, сообщил ТАСС заместитель гендиректора «Газпром-медиа» и глава цифрового блока холдинга Сергей Косинский. По его словам, наибольший рост наблюдался в Индонезии, где просмотры по итогам 2024 года увеличились в 10 раз.

В Индонезии стали в 10 раз больше смотреть Rutube
  1. Новости

Также просмотры Rutube выросли в других странах: в Казахстане — в 2,5 раза, в Белоруссии — в два раза, а в Германии — в 1,5 раза. Руководство сервиса связало это с увеличением наполненности библиотеки контента, которая на данный момент составляет 388 млн видео.

  • В марте Rutube разрешил публиковать контент блогерам из Китая. В компании объяснили, что приняли это решение, так как «интерес к Китаю и его истории, культуре среди россиян постоянно растет».
  • Ранее Косинский говорил, что ежемесячная аудитория видеохостинга за февраль составила 77 млн пользователей — это на 72% больше в сравнении с показателями прошлого года.

Фото на обложке: Koshiro K / Shutterstock / FOTODOM

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