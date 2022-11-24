Турция: берег для стартапов

Турция крайне популярна среди ИТ-специалистов и технологических предпринимателей с русскими корнями. В первую и вторую волну эмиграции этого года сюда за новой жизнью приехали несколько десятков тысяч россиян.
Дело не только в отсутствии визы, выгодном курсе лиры и наличии в регионе большого русскоязычного сообщества. Немаловажную роль в выборе места для релокации играет знаменитое турецкое гостеприимство, природный и деловой климат, а также удобное географическое расположение региона. Неслучайно главный деловой центр страны, Стамбул, называют воротами в Европу и Азию.
RB.RU подготовил подробный стартап-гид для технологических предпринимателей, заинтересованных возможностями этого региона.
Больше про налоги в Турции вы можете почитать в нашем материале
Содержание:
- Деловой климат
- Экосистема
- Акселераторы и инкубаторы
- Плюсы, минусы, особенности
- Личный опыт
- Популярные ниши и инвестсреда
- Сообщества, мероприятия и медиа
- Резюме
Россияне и до 2022 года часто выбирали турецкий берег в качестве площадки для релокации, а события этого года вывели страну в топ самых привлекательных стран для россиян. Среди прочих причин — возможность получить вид на жительство или гражданство при покупке недвижимости. Цифры говорят сами за себя: с января по июль россияне купили 6,8 тыс. объектов недвижимости в этом регионе, что на 255% больше, чем в тот же период 2021 года.
«Все побережье Турции, от Бодрума до Алании, всегда привлекало русских туристов, но в 2022 году эти места стали настоящим хабом для русскоязычных предпринимателей. Пока это разрозненные группы, но уже очевидно, что в ближайшие месяцы будет формироваться сильное сообщество экспатов-предпринимателей и специалистов, работающих удаленно.
Показательно: не проходит и дня, как участники российских бизнес-чатов, в которых я тоже состою, договариваются встретиться в очередном месте в Турции, чтобы с пользой провести время», — говорит Андрей Гуляев, основатель школы английского Don't Speak. Сам предприниматель находится в Турции уже несколько месяцев.
Деловой климат
По словам предпринимателя Максима Заикина, на то, чтобы открыть компанию в Турции, у него ушло три дня: это стандартный срок для такой процедуры. СЕО экосистемы сервисов СO (11 коливингов, два коворкинга, консьерж-сервис в Каше) Максим Заикин не только строит бизнес в Турции, но и развивает бизнес-комьюнити в Каше.
Говорят, что в этом городе можно расплатиться биткоинами за кофе в некоторых заведениях, здесь часто проходят профильные мероприятия для игроков крипто-индустрии.
«У Каша есть все шансы стать местной Кремниевой долиной: тут такая деловая и креативная среда, которая притягивает качественный контингент технологических предпринимателей и программистов, продакт-менеджеров, дизайнеров из крупных ИТ-компаний. В силу обстоятельств все они очень интересуются Web 3.0», — говорит он.
Требований к уставному капиталу в целом нет, однако для некоторых юрлиц, например для частной компании с ограниченной ответственностью, все же потребуется уставной капитал около $1,2 тыс.
Устав, данные об акционерах и директорах регистрируют в Торговом реестре, чтобы оформить свидетельство о регистрации бизнеса. Затем предпринимателю выдается местный идентификационный номер налогоплательщика.
Компанию, поясняет Заикин, можно открыть имея на руках вид на жительство и без него: по его словам, это не принципиально. Оформление ВНЖ, отмечают все эксперты, занимает примерно месяц.
«Надо понимать, что налоги тут большие: НДС 18%, а налог на прибыль после НДС — 23%. Однако есть система оптимизации налогов, которая схожа с российской: чтобы воспользоваться льготами, понадобится хороший специалист. Можно увеличить статью расходов и тем самым снизить налог. Туда можно записать даже, например, чек из ресторана», — объясняет Заикин.
Легализоваться в Турции, по его словам, не очень сложно, но если вести нелегальную, деятельность, вызов в налоговую не заставит себя ждать. «В случае повтора нарушений возможно лишение ВНЖ и депортация», — предупреждает предприниматель.
Экосистема
Турция, по данным StartupBlink, занимает 46-е место в глобальном рейтинге и 10-е место среди стартап-экосистем в Восточной Европе.
Рисунок: фото с выступления Turkish Technology Team на Take Off Summit предоставил участник мероприятия и управляющий партнёр SoftwareLead Виталий Янко.
«Экосистема активно развивается последние несколько лет, в том числе при поддержке государства. В 2021 году турецкие стартапы привлекли $1,6 млрд инвестиций, это десятое место по Европе. Центр стартап-экосистемы — Стамбул, на долю которого пришлось почти $1,5 млрд инвестиций. С большим отрывом за ним следуют Анкара и Измир», — говорит Дмитрий Ильенков, основатель школы для проджектов и продактов PMClub.
Рисунок: The State of Turkish Startup Ecosystem
«В Турции 92 зоны технологического развития — технопарки. Часть находятся в стадии разработки. Есть льготы по подоходному налогу, гербовому сбору и корпоративному налогу для предприятий, которые расположены и работают в этих зонах, а также налоговые льготы для заработной платы персонала НИОКР, работающего в этих зонах.
Эти льготы продлены до 2023 года. Наиболее предпочтительными секторами в технопарках Турции являются авиация, энергетика, промышленное программное обеспечение, электроника и химия», — рассказывает Сергей Воропаев, основатель Advengene. Компания помогает выбрать страну для релокации, в том числе находит нужную информацию и подбирает миграционных юристов.
«Стоит присмотреться к промышленному сектору в так называемых Свободных экономических зонах (СЭЗ), там можно воспользоваться таможенными и коммунальными льготами, не платить налог на землю, если вам нужны будут склады, и вообще выгодно открыть свое предприятие», — говорит Ярослав Соковнин, основатель делового клуба «Эталон».
Всего в Турции насчитывается 19 свободных зон, расположенных в точках, обеспечивающих легкий доступ к международным торговым путям через порты Средиземного, Эгейского и Черного морей, объясняет Сергей Воропаев.
«Среди преимуществ: освобождение от налога на прибыль, добавленную стоимость (НДС), гербового сбора для соответствующих документов, налога на недвижимость, подоходного налога на заработную плату работников (для компаний, которые экспортируют не менее 85% стоимости товаров, которые они производят в СЭЗ), корпоративного налога (для определенных логистических услуг, которые будут предлагаться на СЭЗ, при условии, что они ориентированы на экспорт), от НДС при строительстве, проектировании, расчетах и процессах согласования и так далее», — добавляет Сергей Воропаев.
Согласно данным, опубликованным Турецким статистическим институтом (TurkStat), во втором квартале 2022 года экономика Турции выросла на 7,6% год к году: эти цифры оказались значительно больше, чем предсказывали эксперты.
В результате Турция стала второй по темпам роста экономики среди членов G20 и стран Организации экономического сотрудничества и развития. Прямые иностранные инвестиции в Турцию в первой половине 2022 года составили $5,5 млрд: главным инвестором стали Нидерланды ($590 млн), в топ входят Швейцария и Германия.
Рисунок: Объем зарубежных инвестиций в Турцию на основе данных Central Bank of the Republic of Türkiye из отчета Turkish Investment Office
«Особенных сложностей на рынке Турции нет, интеграция проходит достаточно легко. А у российского бизнеса есть важное преимущество — зачастую мы находимся на более высоком уровне технологического развития, нежели местные игроки. Например, мы знаем, что наши внутренние разработки для риэлторов — CRM, образовательные продукты — сейчас на голову выше турецких аналогов», — говорит Александр Чернокульский, директор компании «Жилфонд».
Акселераторы и инкубаторы
Количество инкубаторов и акселераторов в Турции, по данным Statista на 2021 год, составило 82 организации. Например, в Стамбуле находятся акселераторы Innogate, Albaraka Garaj, Hackquarters, KWORKS, Türk Telekom Pilot и такие организации, как Tekno Girisim Okulu, Tech Startup School, StartersHub и Startupbootcamp Istanbul.
Среди инкубаторов эксперты выделяют ATOM Turkey, ODTÜ Teknokent Kuluçka Merkezi и Bilkent Cyberpark Kuluçka Merkezi в Анкаре, nüvEGE в Измире, но большая часть, конечно, сосредоточена в Стамбуле. Это, например, BTM Istanbul, İTÜ Çekirdek, Cube Incubation, TIM-TEB Girişim Evi и Yildiz Kuluçka.
Турецкое правительство развивает стартап-экосистему в стране за счет различных программ поддержки бизнес-проектов, конкурсов и грантов. Например, гранты стартапам на самой ранней стадии развития выдает TÜBITAK (Совет по научным и технологическим исследованиям Турции) в рамках программы TUBITAK BiGG: программа действует с 2012 года.
В 2022 году поддержку получили 178 таких стартапов: грант для каждого стартапа — 450 тыс. лир. И это небольшое количество участников по местным меркам. Ведь в 2021 году в рамках программы Tubitak Bigg деньги привлекли 616 стартапов на стадии идеи, добавляет Сергей Воропаев.
Плюсы, минусы, особенности
«Жить в Турции, как и вести бизнес, приятно. Турки — дружелюбные и очень отзывчивые люди. В качестве интересной национальной особенности отмечу, что живое общение здесь предпочтительнее звонка в Zoom или переписки. За всю жизнь в Москве я столько не встречался со своим бухгалтером или юристом, как здесь», — говорит Дмитрий Ильенков.
К минусам предприниматель относит проблемы в экономике, в частности большую инфляцию, и языковый барьер. «Английским языком владеют далеко не все, а турецкий учить долго и сложно — он очень отличается от русского, английского или испанского. Однако даже если человек не владеет английским, он всё равно старается тебе помочь. Например, налоговый инспектор, посетивший наш офис, английским не владел, но это не помешало ему оставаться дружелюбным и проверить нашу компанию», — рассказывает Ильенков.
Курс лиры стремительно падает больше года, но выручка в валюте позволяет чувствовать себя здесь комфортно. Эксперты говорят, что в пересчете на твердую валюту цены в стране поменялись не так сильно.
«Турецкое государство предлагает инвестиционные программы, позволяющие получить гражданство по упрощенной схеме. Среди них, например, покупка недвижимости стоимостью $400 тыс. (а вот покупка недвижимости за сумму от от $50 тыс. или $75 тыс. — право на получение ВНЖ — прим.ред).
У открытия бизнеса в этой стране есть целый ряд преимуществ. В том числе быстрый и облегченный, в сравнении с Россией и многими другими странами, процесс открытия компании с небольшими операционными затратами, невысокий подоходный налог в сравнении со странами Европы.
В стране комфортная бизнес-среда, которая очень цифровизована. Каждая вторая компания использует продукты для автоматизации менеджмента», — говорит Александр Чернокульский, директор компании «Жилфонд».
Занимаясь нетворкингом, надо помнить, что турки очень эмоциональны. Чтобы вести бизнес с ними, надо обязательно выстраивать личные доверительные отношения, рассказывает Максим Заикин. «Лучше всего, если тебе сделают интро: важно, чтобы кто-то тебя порекомендовал или хотя бы представил. Набрав несколько таких контактов, уже можно знакомиться “в холодную”: о тебе в любом случае наведут справки.
Все обязательно нужно фиксировать в почте и договоре: устные договоренности мало что значат. Опоздания на деловые встречи, их перенос — это абсолютно нормальная история, здесь к этому лояльно относятся. Имейте в виду: здесь не привыкли делать резюме после встречи, возьмите этот момент на себя», — советует предприниматель.
В Турции важно быть готовым к неожиданным расходам, говорит Тимур Гизатуллин, директор по логистике AppScience: «Например, на таможне в Турции мы платим так называемый гербовый сбор — это налог, взимаемый с бумажных или электронных документов, для формализации транзакций учреждений и физических лиц. Иными словами, это налог, который вытекает из любого договора и взимается государством.
Для взимания гербового сбора, известного как наименее уплаченный налог, документ должен быть подписан, представлен или содержать подписи и положения. При этом с турками всегда можно договориться. Если у вас, например, застрял груз или вы неправильно оформили документы, проблему можно решить.
Также стоит обратить внимание на новый закон, предусматривающий конвертацию 40% валютной выручки в турецкую лиру. При этом после лиру можно обратно конвертировать в нужную валюту».
Личный опыт
Опытом длительного проживания и удаленной работы из Турции с RB.ru делится отрудник компании 2L Яна Балочкина (информация актуальна на момент публикации):
«При выборе места для жизни важно проверить, открыт ли регион для получения ВНЖ. Это можно сделать на сайте МВД Турции. Выбор доступного района — одно из ключевых условий: некоторые регионы так перенасытились мигрантами, что власть стала запрещать выдавать виды на жительство. В Стамбуле такой подход распространяется на отдельные районы города: например, нельзя получить первичный ВНЖ в Фатихе.
Если вам хочется задержаться в Турции, то необходимо сделать ВНЖ. Он может быть туристическим или по тапу (покупка квартиры). Для получения ВНЖ необходим ряд документов, главные среди них — договор аренды, заверенный юридически, и местная страховка.
Важно, что после получения ВНЖ необходимо сделать прописку. Об этом многие забывают. Если вы меняете локацию проживания внутри Турции, то вы должны в течение двух недель прописаться заново и предупредить миграционный центр.
Из-за сильной инфляции цены в Турции стремительно растут, но по-прежнему остаются приятными, если вы получаете зарплату в валюте. Например, в апреле стакан кофе стоил 28 лир (примерно 120 рублей), в сентябре — 50 лир (160 рублей).
Также растет стоимость аренды. Про квартиру за $400 на Airbnb можно забыть. Если вы хотите снимать на долгий срок, то рекомендую искать варианты на Sahibinden. Это сайт похож на наш «Циан». Если хочется жить в Стамбуле, но в небоскребах, вам в европейскую часть города: в районы Бишекташ, Нишанташи, Бомонти. Цены там начинаются от $650-700 за очень простенькую квартиру на долгий срок.
Если вы планируете создавать проекты с местными жителями, приготовьтесь к сложностям. Как и все представители Востока, турки любят поговорить. Даже если вы придете к юристу, то сначала он предложит вам чай (от которого некрасиво отказываться), неторопливо поболтает с вами, а потом уже перейдет к делу. Отсюда вытекает второй пункт: турки никуда не торопятся. Так что если вам сказали «завтра», оно может растянуться на несколько дней. К этому надо просто привыкнуть. Если вы не готовы к весьма расслабленному ведению дел, то лучше с турками просто дружить.
Интернет в Стамбуле достаточно хороший, почти везде есть качественная мобильная сеть. Пожалуй, лучшая зона покрытия — у оператора Turkcell. Скорости хватит для бытового пользования и видеозвонков: 30 Гб обойдутся в 400 рублей.
Деньги можно выводить через крипту: в Стамбуле много пунктов обмена с комиссией 3%, есть обменники, где можно вывести от 100 долларов. Если вам нужна местная банковская карта, получить ее будет сложно. Иностранцам выдают только дебетовые. При получении важно попросить разблокировать возможность оплаты онлайн и увеличить лимиты, иначе придется самостоятельно разбираться в неудобных приложениях.
Лучше всего делать карту в Denizbank — единственный банк, где вы сможете оплачивать покупки и снимать деньги с валютных счетов. В остальных банках средства можно только хранить в валюте, а транзакции необходимо проводить в лирах. Сейчас этот банк при открытии счета просит депозит от $5 тыс. В других банках могут открыть без депозита или за небольшую плату, но все индивидуально.
По моему опыту, гражданам России хорошо выдают карты банки Ziart и Vakif. И не забывайте, что в Турции есть мусульманский банкинг Katılım: там легче получить карту, но вы не все сможете ей оплачивать (например, действует запрет на покупку алкоголя)».
Популярные ниши и инвестсреда
По данным Tracxn, в Турции зарегистрировано более 6 тыс. стартапов. Среди них насчитывается 520 FinTech-стартапов, в том числе Mükellef, Angelic, Colendi, и 159 транспортных стартапов (VavaCars, Biletall).
Недавно большой новостью для сферы транспорта стала покупка стартапа Volt Lines (корпоративные услуги по перевозке персонала) стратегическим инвестором из ОАЭ Swvl. Это самый большой чек за второй квартал 2022 году — на $40 млн. Иностранные инвесторы активно вкладываются в местные стартапы, особенно фонды Эмиратов, США, Сингапура.
Рисунок: The State of Turkish Startup Ecosystem
Из общего количества стартапов в Турции около 83 приходится на SportTech-проекты, например Sentio и Merkez Spor, 69 стартапов развиваются в области энергетики и окружающей среды, 55 стартапов — на рынке электронной коммерции и розничной торговли (здесь довольно популярна компания Modanisa), а сфера Real Estate представлена 44 стартапами (Hurriyet Emlak, RentRovi).
«Пожалуй, самые быстрорастущие стартап-сферы сейчас — gamedev, электронная коммерция, доставка продуктов, — говорит Дмитрий Ильенков. — Популярность отрасли gamedev вызвана двумя факторами: молодое население (половина жителей — младше 32 лет) и громкие истории успеха проектов, того же первого турецкого единорога Peak.
За 2021 год в этой нише были заключены 52 сделки общим объемом на $265 млн, причем $205 млн из них пришлись на Dream Games, который пополнил список местных единорогов».
Всего к 2022 году в стране насчитывается три признанных CB Insights стартапа, чья капитализация превышает $1 млрд. Это Dream Games, Insider, Getir. Всего в мире их, для понимания, около 1200 (данные на октябрь 2022 года).
«В 2021 году игровые фонды WePlay Ventures с восемью инвестициями и Ludus с пятью инвестициями в Турции сыграли очень заметную роль в повышении авторитета сектора», — говорит Сергей Воропаев.
Рисунок: The State of Turkish Startup Ecosystem
Рекордный для Турции раунд в прошлом году поднял сервис доставки Getir: компания получила $983 млн. Getir работает в 9 странах и активно инвестирует в другие турецкие стартапы. По данным The State of Turkish Startup Ecosystem, объем инвестиций и в 2021, и в за прошедший период 2022 годаа превысил более чем в 4 раза финансирование за 2020 год.
Без учета сделок Getir, инвестиции тогда составили до $651 млн в 2021 году и $727 млн долларов за первые 9 месяцев 2022 года. На графике ниже можно проследить актуальный на 2022 год срез стартапов по отраслям, привлекательным для инвесторов.
Рисунок: Turkish Startup Investments Review
Согласно данным исследования KPMG Turkey, второй квартал 2022 года стал рекордным по количеству вложений в турецкие стартапы: в этот период были заключены 82 сделки. При этом эксперты фиксируют рост инвестиций на посевной стадии (61 сделка из 82). Эта цифра почти в два раза превышает инвестиции на той же посевной стадии в предыдущем квартале.
Рисунок: Turkish Startup Investments Review
Вместе с тем посевные инвестиции, говорится в Turkish Startup Investments Review, традиционно считаются одним из ключевых факторов развития стартап-экосистемы Турции. На них пришлось $139 млн — это 38% от всего объема инвестиций.
Рисунок: Turkish Startup Investments Review
Турбулентные периоды в экономике страны, конечно, влияют на локальную стартап-индустрию, но изменения эти нельзя назвать драматическими. Об этом красноречиво свидетельствует рост сделок в посевном «секторе» на фоне общего сокращения инвестиций на этой стадии в мире, а также общая динамика сделок за последние два года.
Рисунок: Turkish Startup Investments Review
Если смотреть на данные 2022 года, в частности на итоги второго квартала, наибольшее финансирование получили стартапы из сферы электронной коммерции ($45 млн), транспорта ($40 млн) и отрасли программного обеспечения как услуги SaaS-решениях ($10 млн).
Алексей Добрусин, генеральный директор traveltech-проекта группы компаний «Интакт», объясняет, что SaaS-решения востребованы в Турции потому, что государство активно выстраивает свою цифровую инфраструктуру, а инвесторы хотят усилить влияние на развитие цифровых технологий.
«Турция — довольно крупный логистический хаб, вкладывает колоссальные инвестиции в развитие логистической инфраструктуры, например, в Транскаспийский коридор, который является ответвлением Шелкового пути. Именно поэтому стартапы, которые позволяют выстраивать эффективные логистические цепочки поставок (supply chains), помогают существенно экономить на сопутствующих издержках и маршрутизациях, также довольно востребованы среди турецких компаний и инвесторов», — поясняет он.
Предприниматель Дмитрий Ильенков перечисляет главные, на его взгляд, местные инвест-клубы и фонды:
- Наиболее активные фонды в 2021 году: TechOne, 500 Istanbul, Earlybird Digital East Fund, Boğaziçi Ventures, Collective Spark и hiVC
- Наиболее активные корпоративные венчурные фонды: Alesta Yatırım, APY Ventures (Albaraka Türk), Bilişim Vadisi GSYF, Ak Portföy и Türk Telekom Ventures.
- Наиболее активные клубы бизнес-ангелов: the Keiretsu Forum, TRAngelsS, Galata Business Angels, Angel Effect and Geometry Venture Development
«Кроме того, в 2021 году была запущена краудинвестинговая платформа Fonbulucu, на которой уже состоялось порядка 18 сделок», — добавляет он. На данный момент законодательно разрешено использовать 8 платформ для привлечения инвестиций. По официальной информации, 30 стартапов, собравших деньги на этих платформах за первые 9 месяцев 2022 года, получили в среднем инвестиции в размере $186 тыс.
За последние два года в стране появилось рекордное количество инвестфондов, говорят эксперты. Так, за 9 месяцев 2022 года был создан 81 новый микрофонд (размер капитала в управлении — до $10 млн).
Рисунок: The State of Turkish Startup Ecosystem
Сообщества, мероприятия и медиа
Про стартапы и бизнес в Турции пишут такие локальные медиа, как Daily Sabah, Hurriyet, Tohum, Egirisim, Digital Age и Karnaval. В эти СМИ, безусловно, попадают большие деловые мероприятия, в том числе Startup Istanbul, Take Off, Webrazzi Summit.
«Главный ивент в Турции — Take Off Summit&TeknoFest Istanbul, который собирает в качестве участников стартапы и инвесторов из ста стран мира. Он ведет свое начало с 2018 года, проводится в бывшем здании аэропорта Ататюрка в Стамбуле, — говорит Виталий Янко. — А турецким Crunchbase можно назвать Startupcentrum.com».
Впрочем, в турецких городах проходит множество полезных для предпринимателей событий на любой вкус, например:
- Entrepreneurship Week
- GDG DevFest
- Startup Digest Istanbul
- TEDx Istanbul
- TEDxReset
- UX Kafe Meetup
- ITU Big Bang
В стране есть несколько местных подразделений стартап-сообществ с мировым именем, в качестве примера можно привести филиал Startup Grind. Есть своя Ассоциация независимых промышленников и предпринимателей, сообщество инвесторов Турции, комьюнити турецких бизнесменов, говорит Сергей Воропаев. Виталий Янко добавляет в этот список два клуба бизнес-ангелов: ARYA и Galata Business Angels.
А также много небольших, локальных комьюнити экспатов, объединяющихся по интересам. Например, клуб для русскоязычных предпринимателей в Анталье, который в 2021 году основала Надежда Пелит.
Сейчас в комьюнити около 300 человек. Каждый месяц организаторы Business Connect Turkiye проводят различные мероприятия: бизнес-игры, форумы, деловые завтраки, профильные встречи по запросам резидентов (поиск партнеров в Турции, инвестиции, параллельный импорт, таможенное право, оформление компаний и так далее).
Недавно клуб провел форум русскоязычных предпринимателей в Анталье, который собрал 200 бизнесменов. «Мы открываем новые возможности для бизнеса на турецкой земле, а для местных предпринимателей расширяем рынки сбыта в России и странах Средней Азии», — говорит предпринимательница. По ее словам, каждая десятая компания, открытая в Турции в 2022 году, была организована гражданами России.
Свои мероприятия для специалистов и предпринимателей проводят местные коворкинги: Bodrum Coworking (Бодрум), Kamara (есть в разных городах), Brewdew Coworking and Coffee (Анталья), Kolektif House (Стамбул).
Полезную информацию можно найти в «Стамбульском канале», группе «Turkey.Connect.Party» для нетворкинга русскоговорящих в Турции, чате Life о нюансах и стоимости жизни в Турции, сообществе недавно переехавших в страну «2022 Relocation/Турция». Искать жилье релокантам советуют также на ресурсах Hepsiemlak, emlakjet.
«В Турции нет одного сайта-монополиста, наиболее популярные ресурсы по поиску работы в стране — это kariyer.net, yenibiris.com, eleman.net. Также можно смотреть вакансии на tr.indeed.com и использовать для поиска вакансий Linkedin: сеть активно используется HR из международных и крупных локальных компаний», — говорит Светлана Смольникова, хедхантер, основатель образовательной платформы для HR Top Career.
Резюме
В прошлом году Турция была 11-ой по величине экономикой в мире: с 2003 года стране удалось значительно улучшить свои позиции и подняться с 18-го места.
Сейчас регион переживает экономический кризис: рост инфляции, сокращение экономики, обесценивание валюты не идут на пользу местным стартапам. Но это не так сильно отражается на проектах предпринимателей, которые выбрали Турцию в качестве площадки для приземления международного проекта.
Даже в нестабильную пору Турция уверенно сохраняет свой высокий потенциал и динамику роста, привлекая внимание зарубежных предпринимателей и инвесторов.
Про условия для стартапов в других странах — в материалах RB.RU
Фото на обложке: muratart
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