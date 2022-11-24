Турция: берег для стартапов

«Особенных сложностей на рынке Турции нет, интеграция проходит достаточно легко. А у российского бизнеса есть важное преимущество — зачастую мы находимся на более высоком уровне технологического развития, нежели местные игроки. Например, мы знаем, что наши внутренние разработки для риэлторов — CRM, образовательные продукты — сейчас на голову выше турецких аналогов», — говорит Александр Чернокульский, директор компании «Жилфонд».

Количество инкубаторов и акселераторов в Турции, по данным Statista на 2021 год, составило 82 организации. Например, в Стамбуле находятся акселераторы Innogate, Albaraka Garaj, Hackquarters, KWORKS, Türk Telekom Pilot и такие организации, как Tekno Girisim Okulu, Tech Startup School, StartersHub и Startupbootcamp Istanbul.

Среди инкубаторов эксперты выделяют ATOM Turkey, ODTÜ Teknokent Kuluçka Merkezi и Bilkent Cyberpark Kuluçka Merkezi в Анкаре, nüvEGE в Измире, но большая часть, конечно, сосредоточена в Стамбуле. Это, например, BTM Istanbul, İTÜ Çekirdek, Cube Incubation, TIM-TEB Girişim Evi и Yildiz Kuluçka.

Турецкое правительство развивает стартап-экосистему в стране за счет различных программ поддержки бизнес-проектов, конкурсов и грантов. Например, гранты стартапам на самой ранней стадии развития выдает TÜBITAK (Совет по научным и технологическим исследованиям Турции) в рамках программы TUBITAK BiGG: программа действует с 2012 года.

В 2022 году поддержку получили 178 таких стартапов: грант для каждого стартапа — 450 тыс. лир. И это небольшое количество участников по местным меркам. Ведь в 2021 году в рамках программы Tubitak Bigg деньги привлекли 616 стартапов на стадии идеи, добавляет Сергей Воропаев.

Плюсы, минусы, особенности

«Жить в Турции, как и вести бизнес, приятно. Турки — дружелюбные и очень отзывчивые люди. В качестве интересной национальной особенности отмечу, что живое общение здесь предпочтительнее звонка в Zoom или переписки. За всю жизнь в Москве я столько не встречался со своим бухгалтером или юристом, как здесь», — говорит Дмитрий Ильенков.

К минусам предприниматель относит проблемы в экономике, в частности большую инфляцию, и языковый барьер. «Английским языком владеют далеко не все, а турецкий учить долго и сложно — он очень отличается от русского, английского или испанского. Однако даже если человек не владеет английским, он всё равно старается тебе помочь. Например, налоговый инспектор, посетивший наш офис, английским не владел, но это не помешало ему оставаться дружелюбным и проверить нашу компанию», — рассказывает Ильенков.

Курс лиры стремительно падает больше года, но выручка в валюте позволяет чувствовать себя здесь комфортно. Эксперты говорят, что в пересчете на твердую валюту цены в стране поменялись не так сильно.

«Турецкое государство предлагает инвестиционные программы, позволяющие получить гражданство по упрощенной схеме. Среди них, например, покупка недвижимости стоимостью $400 тыс. (а вот покупка недвижимости за сумму от от $50 тыс. или $75 тыс. — право на получение ВНЖ — прим.ред).

У открытия бизнеса в этой стране есть целый ряд преимуществ. В том числе быстрый и облегченный, в сравнении с Россией и многими другими странами, процесс открытия компании с небольшими операционными затратами, невысокий подоходный налог в сравнении со странами Европы.

В стране комфортная бизнес-среда, которая очень цифровизована. Каждая вторая компания использует продукты для автоматизации менеджмента», — говорит Александр Чернокульский, директор компании «Жилфонд».

Занимаясь нетворкингом, надо помнить, что турки очень эмоциональны. Чтобы вести бизнес с ними, надо обязательно выстраивать личные доверительные отношения, рассказывает Максим Заикин. «Лучше всего, если тебе сделают интро: важно, чтобы кто-то тебя порекомендовал или хотя бы представил. Набрав несколько таких контактов, уже можно знакомиться “в холодную”: о тебе в любом случае наведут справки.

Все обязательно нужно фиксировать в почте и договоре: устные договоренности мало что значат. Опоздания на деловые встречи, их перенос — это абсолютно нормальная история, здесь к этому лояльно относятся. Имейте в виду: здесь не привыкли делать резюме после встречи, возьмите этот момент на себя», — советует предприниматель.

В Турции важно быть готовым к неожиданным расходам, говорит Тимур Гизатуллин, директор по логистике AppScience: «Например, на таможне в Турции мы платим так называемый гербовый сбор — это налог, взимаемый с бумажных или электронных документов, для формализации транзакций учреждений и физических лиц. Иными словами, это налог, который вытекает из любого договора и взимается государством.

Для взимания гербового сбора, известного как наименее уплаченный налог, документ должен быть подписан, представлен или содержать подписи и положения. При этом с турками всегда можно договориться. Если у вас, например, застрял груз или вы неправильно оформили документы, проблему можно решить.

Также стоит обратить внимание на новый закон, предусматривающий конвертацию 40% валютной выручки в турецкую лиру. При этом после лиру можно обратно конвертировать в нужную валюту».

Личный опыт

Опытом длительного проживания и удаленной работы из Турции с RB.ru делится отрудник компании 2L Яна Балочкина (информация актуальна на момент публикации):

«При выборе места для жизни важно проверить, открыт ли регион для получения ВНЖ. Это можно сделать на сайте МВД Турции. Выбор доступного района — одно из ключевых условий: некоторые регионы так перенасытились мигрантами, что власть стала запрещать выдавать виды на жительство. В Стамбуле такой подход распространяется на отдельные районы города: например, нельзя получить первичный ВНЖ в Фатихе.

Если вам хочется задержаться в Турции, то необходимо сделать ВНЖ. Он может быть туристическим или по тапу (покупка квартиры). Для получения ВНЖ необходим ряд документов, главные среди них — договор аренды, заверенный юридически, и местная страховка.

Важно, что после получения ВНЖ необходимо сделать прописку. Об этом многие забывают. Если вы меняете локацию проживания внутри Турции, то вы должны в течение двух недель прописаться заново и предупредить миграционный центр.

Из-за сильной инфляции цены в Турции стремительно растут, но по-прежнему остаются приятными, если вы получаете зарплату в валюте. Например, в апреле стакан кофе стоил 28 лир (примерно 120 рублей), в сентябре — 50 лир (160 рублей).

Также растет стоимость аренды. Про квартиру за $400 на Airbnb можно забыть. Если вы хотите снимать на долгий срок, то рекомендую искать варианты на Sahibinden. Это сайт похож на наш «Циан». Если хочется жить в Стамбуле, но в небоскребах, вам в европейскую часть города: в районы Бишекташ, Нишанташи, Бомонти. Цены там начинаются от $650-700 за очень простенькую квартиру на долгий срок.

Если вы планируете создавать проекты с местными жителями, приготовьтесь к сложностям. Как и все представители Востока, турки любят поговорить. Даже если вы придете к юристу, то сначала он предложит вам чай (от которого некрасиво отказываться), неторопливо поболтает с вами, а потом уже перейдет к делу. Отсюда вытекает второй пункт: турки никуда не торопятся. Так что если вам сказали «завтра», оно может растянуться на несколько дней. К этому надо просто привыкнуть. Если вы не готовы к весьма расслабленному ведению дел, то лучше с турками просто дружить.

Интернет в Стамбуле достаточно хороший, почти везде есть качественная мобильная сеть. Пожалуй, лучшая зона покрытия — у оператора Turkcell. Скорости хватит для бытового пользования и видеозвонков: 30 Гб обойдутся в 400 рублей.

Деньги можно выводить через крипту: в Стамбуле много пунктов обмена с комиссией 3%, есть обменники, где можно вывести от 100 долларов. Если вам нужна местная банковская карта, получить ее будет сложно. Иностранцам выдают только дебетовые. При получении важно попросить разблокировать возможность оплаты онлайн и увеличить лимиты, иначе придется самостоятельно разбираться в неудобных приложениях.

Лучше всего делать карту в Denizbank — единственный банк, где вы сможете оплачивать покупки и снимать деньги с валютных счетов. В остальных банках средства можно только хранить в валюте, а транзакции необходимо проводить в лирах. Сейчас этот банк при открытии счета просит депозит от $5 тыс. В других банках могут открыть без депозита или за небольшую плату, но все индивидуально.

По моему опыту, гражданам России хорошо выдают карты банки Ziart и Vakif. И не забывайте, что в Турции есть мусульманский банкинг Katılım: там легче получить карту, но вы не все сможете ей оплачивать (например, действует запрет на покупку алкоголя)».

Популярные ниши и инвестсреда

По данным Tracxn, в Турции зарегистрировано более 6 тыс. стартапов. Среди них насчитывается 520 FinTech-стартапов, в том числе Mükellef, Angelic, Colendi, и 159 транспортных стартапов (VavaCars, Biletall).

Недавно большой новостью для сферы транспорта стала покупка стартапа Volt Lines (корпоративные услуги по перевозке персонала) стратегическим инвестором из ОАЭ Swvl. Это самый большой чек за второй квартал 2022 году — на $40 млн. Иностранные инвесторы активно вкладываются в местные стартапы, особенно фонды Эмиратов, США, Сингапура.