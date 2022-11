Турция: берег для стартапов

Рисунок: The State of Turkish Startup Ecosystem

«В Турции 92 зоны технологического развития — технопарки. Часть находятся в стадии разработки. Есть льготы по подоходному налогу, гербовому сбору и корпоративному налогу для предприятий, которые расположены и работают в этих зонах, а также налоговые льготы для заработной платы персонала НИОКР, работающего в этих зонах.

Эти льготы продлены до 2023 года. Наиболее предпочтительными секторами в технопарках Турции являются авиация, энергетика, промышленное программное обеспечение, электроника и химия», — рассказывает Сергей Воропаев, основатель Advengene. Компания помогает выбрать страну для релокации, в том числе находит нужную информацию и подбирает миграционных юристов.

«Стоит присмотреться к промышленному сектору в так называемых Свободных экономических зонах (СЭЗ), там можно воспользоваться таможенными и коммунальными льготами, не платить налог на землю, если вам нужны будут склады, и вообще выгодно открыть свое предприятие», — говорит Ярослав Соковнин, основатель делового клуба «Эталон».

Всего в Турции насчитывается 19 свободных зон, расположенных в точках, обеспечивающих легкий доступ к международным торговым путям через порты Средиземного, Эгейского и Черного морей, объясняет Сергей Воропаев.

«Среди преимуществ: освобождение от налога на прибыль, добавленную стоимость (НДС), гербового сбора для соответствующих документов, налога на недвижимость, подоходного налога на заработную плату работников (для компаний, которые экспортируют не менее 85% стоимости товаров, которые они производят в СЭЗ), корпоративного налога (для определенных логистических услуг, которые будут предлагаться на СЭЗ, при условии, что они ориентированы на экспорт), от НДС при строительстве, проектировании, расчетах и ​​процессах согласования и так далее», — добавляет Сергей Воропаев.

Согласно данным, опубликованным Турецким статистическим институтом (TurkStat), во втором квартале 2022 года экономика Турции выросла на 7,6% год к году: эти цифры оказались значительно больше, чем предсказывали эксперты.

В результате Турция стала второй по темпам роста экономики среди членов G20 и стран Организации экономического сотрудничества и развития. Прямые иностранные инвестиции в Турцию в первой половине 2022 года составили $5,5 млрд: главным инвестором стали Нидерланды ($590 млн), в топ входят Швейцария и Германия.

Рисунок: Объем зарубежных инвестиций в Турцию на основе данных Central Bank of the Republic of Türkiye из отчета Turkish Investment Office