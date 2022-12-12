Нетипичный офшор: налоги в Гонконге для физических и юридических лиц

При этом Гонконг не попадает под ограничения Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), поэтому и не считается офшором в негативном смысле этого термина в большинстве стран ЕС. Однако Гонконг входит в офшорные списки, например, России и Казахстана.

В отличие от многих западных стран, в Гонконге нет налога на прирост капитала: такая политика поощряет инвестиции как граждан, так и иностранцев.

Хорошо регулируемая, но простая налоговая система и низкий подоходный налог делают Гонконг серьезным конкурентом других международных финансовых центров.

Гонконг в последний год стал еще более привлекательным для бизнеса из РФ, так как, несмотря на присутствие в офшорном списке, входит в список дружественных стран для РФ. Это позволяет использовать компании из Гонконга как холдинг для компаний РФ в том числе для владения недвижимостью.

Также для возобновления поставок по экспортно-импортным операциям в и из России Гонконг позволяет не включать дополнительную налоговую нагрузку — в отличие от Турции, Казахстана, Армении или Сербии.

Назвать Гонконг «налоговой гаванью» все же нельзя — это низконалоговый центр, с благоприятным климатом для ведения бизнеса и жизни. Подробнее о льготах для tech-сектора и других возможностях для предпринимателей — в тексте.

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Налоги для физических лиц в Гонконге

У Гонконга с Россией действует соглашение об избежании двойного налогообложения.

В стране действует территориальная налоговая система. Платить отчисления придется, если вы:

Находитесь на территории более 180 дней за один календарный год;

Находитесь на территории более 300 дней в течение двух лет подряд;

Оказываете услуги в Гонконге и общее количество дней финансового года, проведенных на территории, превышает 60.

Три кита подоходного налога

В Гонконге взимаются три отдельных подоходных налога вместо единого. Налог на прибыль, налог на заработную плату и налог на доходы от имущества (аренда) — все они рассчитываются отдельно.

Налог на прибыль взимается с некорпоративного профессионального, торгового или коммерческого дохода по фиксированной ставке 15%. Можно выбрать двухуровневую систему налога на прибыль, при которой ставка на первые 2 млн гонконгских долларов (HK$) снижается до 7,5%. Остальная часть прибыли по-прежнему облагается налогом в 15%.

Налог на сдачу имущества взимается по фиксированной ставке в 15% дохода от аренды после стандартного вычета в размере до 20% (в него включаются все финансовые обязательства и затраты арендодателя, например, ремонт).

Налог на заработную плату взимается с чистого начисленного дохода (чистый доход = доход — вычеты — пособия) по прогрессивным ставкам в диапазоне от 2% до 17% или по фиксированной ставке 15% — в зависимости от того, какой расчет приводит к более низкому налоговому обязательству.

Чистый налогооблагаемый доход Ставка 0 — 50 000 HK$ 2% 50 001— 100 000 HK$ 6% 100,001— 150 000 HK$ 10% 150 001— 200 000 HK$ 14% Свыше 200 001 HK$ 17%

Владимир Щёкин, старший советник Hill Consulting, говорит: «Все эти правила справедливы, если вы как ИП или частное лицо физически переезжаете в Гонконг и находитесь там. Если вы получаете трудовые доходы, не находясь на территории Гонконга, эти правила не действуют. Большинство российских бизнесов используют Гонконг для работы, не перемещая персонал и на создавая налоговых последствий для физлиц внутри Гонконга».

Какие налоговые вычеты доступны в Гонконге

Взнос в систему обязательного резервного фонда (MPF)

MPF — это пенсионный фонд Гонконга. Сотрудник обязан вносить в него 5% ежемесячного дохода, если он составляет более 7100 HK$. Иностранцы, которые въезжают в Гонконг для трудоустройства не более чем на 13 месяцев или включены в другую пенсионную программу за рубежом, освобождены от взноса в MPF.

Квалификационные взносы, выплачиваемые в рамках программы добровольного медицинского страхования (VHIS)

Вычитаются также и взносы в VHIS. Максимальная сумма, подлежащая вычету, — 8000 HK$.

Благотворительность

Благотворительные пожертвования, сделанные утвержденным учреждениям, допустимы для вычета, если общая сумма взносов за год составляет не менее 100 HK$.

Расходы на самообразование

Допускается вычет расходов на самообразование — курсы, связанные с профессиональной деятельностью. Максимальная сумма вычета, разрешенная за каждый налоговый год, составляет 100 000 HK$.

Также среди льготных статей расходов — прожиточные минимумы:

На одного

На супругов (при условии, что один из них не работает) 132 000 HK$ 264 000 HK$ На ребенка До 1 года

Старше 1 года 240 000 HK$ 120 000 HK$ На пожилых родственников на иждивении В возрасте 60 лет и старше

В возрасте от 55 до 59 лет 50 000 HK$ 25 000 HK$ Пособие на иждивенца-инвалида 75 000 HK$ Пособие по инвалидности 75 000 HK$

Пример расчета налога на заработную плату.

Вы:

Состоите в браке с двумя детьми в возрасте до 18 лет;

Ваш супруг не работает.

Ваш доход состоит из заработной платы в размере 650 000 HK$ и премии в 50 000 HK$.

Вы внесли 18 000 HK$ в MPF.

В течение года сделали квалифицированные благотворительные пожертвования в 3000 HK$.

Общий доход Зарплата 650 000 HK$ Бонус 50 000 HK$ Итого 700 000 HK$ Льготные вычеты Благотворительные пожертвования 3000 HK$ Взносы в MRF 18 000 HK$ Чистый доход 679 000 HK$ Пособия Пособие на неработающего супруга 264 000 HK$ Пособия на детей 240 000 HK$ Чистый доход 175 000 HK$ Налог по прогрессивным ставкам Первые 50 000 HK$ — 2% 1000 HK$ Следующие 50 000 HK$ — 6% 3000 HK$ Следующие 50 000 HK$ — 10% 5000 HK$ Остаток в 25 000 HK$ — 14% 3500 HK$ Налог составит: 12 500 HK$

Налоги для бизнеса

Компания считается резидентом Гонконга, если:

Зарегистрирована в стране и осуществляет свою деятельность на ее территории.

Зарегистрирована за пределами Гонконга, однако управляется и контролируется внутри Гонконга.

Но вспомним, что в Гонконге действует территориальный принцип налогообложения. Это значит, что доходы компаний Гонконга подлежат налогообложению только в тех случаях, когда средства получены от источника на территории страны или деятельность по получению такого дохода осуществлялась на территории страны.

Если компания не вела деятельности на территории Гонконга и не получала доходов от источников внутри государства, налог на прибыль с нее не взимается.

Для освобождения от налога на прибыль на практике компания в Гонконге должна соответствовать следующим критериям:

не имеет определенного места ведения деятельности в Гонконге, например, офиса, магазина, места для работы сотрудников;

продаваемые ей товары не производятся в Гонконге;

сотрудники не работают на территории Гонконга;

контракты заключаются и исполняются за пределами страны;

на территории государства нет поставщиков и контрагентов;

перевозка товаров осуществляется между портами, расположенными за пределами территории Гонконга;

нет контрактов с контрагентами из Гонконга — даже если это такие же экстерриториальные компании, зарегистрированные в Гонконге, как ваша.

Владимир Щёкин, старший советник Hill Consulting, объясняет: «Открытие счета в Гонконге, в отличие от Сингапура, не приводит к территориальному статусу компании в Гонконге. Однако банки Гонконга требуют для открытия счета обязательного наличия офиса в Гонконге, и именно такой офис может создать территориальный, а значит и налоговый, статус в Гонконге. В этой связи экс-территориальные компании, зарегистрированные в Гонконге, как правило, открывают банковские счета за пределами Гонконга».

Такие компании не могут пользоваться налоговыми льготами по СИДН (соглашению по избежанию двойного налогообложения) с какой-либо страной, по причине отсутствия налогового сертификата.

Яна Шевченко, старший юрист международной консалтинговой компании «Юнивайд Консалтинг», говорит: «Гонконг, наряду с Турцией, ОАЭ, Казахстаном и другими странами, у которых благоприятные отношения с РФ, — популярное место для приземления компаний с российскими корнями. Гонконг всегда был популярной юрисдикций среди наших клиентов. Среди плюсов: благоприятная налоговая система, понятная и прозрачная. А также — хороший имидж самой юрисдикции, Гонконг смело можно назвать центром международной торговли».

Корпоративный налог

В Гонконге нет налога на добавленную стоимость (НДС), нет налога на прирост капитала, нет налога на доход в виде дивидендов или процентов. Единственный тип налога, который взимается с компаний — это налог на прибыль, рассчитываемый по двухуровневой системе.

Оценимая прибыль Корпорации Неинкорпорированные предприятия Первые 2 млн HK$ 8,25% 7,5% Более 2 млн HK$ 16,5% 15%

«Если иностранец создает компанию с офисом внутри Гонконга, персоналом и банковским счетом, то часто он снижает налоги за счет минимальной наценки на куплю-продажу. А основная маржа остается вне Гонконга в другой низконалоговой юрисдикции», — рассказывает Владимир Щёкин, старший советник Hill Consulting.

Лицензионные сборы

Все гонконгские компании обязаны ежегодно уплачивать сбор за регистрацию деятельности. Существует два типа сертификатов:

На один год — стоимостью 250 HK$;

На три года — стоимостью 866 HK$.

Пенсионные взносы

В MPF ежемесячно вносится 5% от дохода каждого сотрудника, но не более 1500 HK$ за человека.

Экологические налоги

За исключением пластиковых упаковок, используемых по соображениям пищевой гигиены, все полиэтиленовые пакеты, используемые для розничных продаж, облагаются сборами — не менее 0,50 HK$ за каждый.

Гербовый сбор (Stamp duty)

Это вид сборов, который актуален и для физических, и для юридических лиц. Он взимается за операции с финансами и недвижимостью. Если имущество или акции передаются по цене ниже рыночной, гербовый сбор может взиматься исходя из рыночной стоимости на дату передачи.

Инвестиции

При торговле бумагами с первичным листингом на Гонконгской бирже взимается налог на финансовые операции — гербовый сбор в размере 0,13%. Налог уплачивается как при покупке, так и при продаже и будет списываться автоматически с комиссией брокера при заключении сделки.

Недвижимость

Если вы планируете купить или продать недвижимость в Гонконге, также придется заплатить гербовый сбор:

Покупка жилой недвижимости — фиксированная ставка 15%. Покупка жилой недвижимости постоянным жителем Гонконга, который не владеет какой-либо другой жилой недвижимостью на территории на момент приобретения — до 4,25%. Покупка нежилого имущества — до 4,25%.

Арендуя помещение в Гонконге, вы также платите гербовый сбор. В этом случае он рассчитывается по указанной ставке годовой аренды и составляет от 0,25% (на срок аренды не более одного года) до 1% (на срок аренды более трех лет).

Существует также специальный гербовый сбор на перепродажу жилой недвижимости в течение 36 месяцев с даты приобретения — от 10 до 20%. Чем дольше период владения, тем ниже ставка.

Налоговые льготы для компаний tech-сектора и инвестфондов

Прибыль паевых инвестиционных фондов и трастов не подлежит налогообложению — при наличии у них лицензии и присутствии внутри страны.

Владимир Щёкин объясняет: «Эти льготы актуальны для внутреннего рынка Гонконга, для местных компаний. Для иностранцев регистрация таких компаний сложна. Проще зарегистрировать foundation (аналог траста в континентальном праве), где собственность оформляется на юрлицо, которое принадлежит клиенту, а не управляющему».

Льготы и вычеты для tech-сектора:

100% списание расходов на деятельность завода и производственное оборудование,

100% списание расходов на компьютерное оборудование и программное обеспечение, которые принадлежат конечным пользователям;

Пятилетний срок списания капитальных затрат на ремонт или реконструкцию коммерческих помещений;

100% вычет капитальных затрат на оборудование для защиты окружающей среды и экологически чистые транспортные средства;

Налоговые вычеты затрат, понесенных предприятиями на покупку прав интеллектуальной собственности: патентов, ноу-хау, авторских прав, зарегистрированных образцов, зарегистрированных товарных знаков и других.

Вычет квалификационных расходов на научно-исследовательскую деятельность.

Расчет вычетов из налогооблагаемого дохода компании

Шаг 1: вычесть неоценимую прибыль

Прибыль, которая не подлежат оценке, включает в себя:

Капитал от продажи активов;

Дивиденды или прибыль, на которые уже начисляется налог на прибыль;

Процентный доход от депозитов.

Шаг 2: вычесть квалифицированные бизнес-расходы

Такие расходы включают:

Аренда здания или земли;

Благотворительные пожертвования;

Затраты на покупку патентов, авторских прав, товарных знаков и зарегистрированных образцов;

Расходы, связанные с кредитованием денег;

Иностранные налоги, уплаченные с дохода;

Расходы на ремонт, реконструкцию и замену оборудования;

Расходы на исследования и разработки;

Взносы в пенсионную систему;

Расходы на регистрацию товарных знаков и патентов.

Шаг 3: вычесть неучтенные ранее убытки

Убытки могут быть вычтены либо из дохода компании в том же оценочном году, либо из дохода в последующие годы оценки.

Шаг 4: вычесть капитальные надбавки

Капитальные надбавки — это вычеты, которые вы можете требовать от износа основных средств, таких как земля, здания или оборудование, которые используются для получения прибыли. Налоговые вычеты предоставляются в отношении капитальных затрат, связанных со строительством зданий или сооружений, а также машин и установок.

Текст: Дарья Мильчина, Лариса Ступина

Фото: Sean Pavone