Нетипичный офшор: налоги в Гонконге для физических и юридических лиц

Хорошо регулируемая, но простая налоговая система и низкий подоходный налог делают Гонконг серьезным конкурентом других международных финансовых центров.
В отличие от многих западных стран, в Гонконге нет налога на прирост капитала: такая политика поощряет инвестиции как граждан, так и иностранцев.
При этом Гонконг не попадает под ограничения Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), поэтому и не считается офшором в негативном смысле этого термина в большинстве стран ЕС. Однако Гонконг входит в офшорные списки, например, России и Казахстана.
Гонконг в последний год стал еще более привлекательным для бизнеса из РФ, так как, несмотря на присутствие в офшорном списке, входит в список дружественных стран для РФ. Это позволяет использовать компании из Гонконга как холдинг для компаний РФ в том числе для владения недвижимостью.
Также для возобновления поставок по экспортно-импортным операциям в и из России Гонконг позволяет не включать дополнительную налоговую нагрузку — в отличие от Турции, Казахстана, Армении или Сербии.
Назвать Гонконг «налоговой гаванью» все же нельзя — это низконалоговый центр, с благоприятным климатом для ведения бизнеса и жизни. Подробнее о льготах для tech-сектора и других возможностях для предпринимателей — в тексте.
Больше о переезде бизнеса в Гонконг читайте в материале
Содержание:
- Налоги для физических лиц в Гонконге
- Налоги для бизнеса
- Гербовый сбор
- Налоговые льготы для компаний tech-сектора и инвестфондов
Налоги для физических лиц в Гонконге
У Гонконга с Россией действует соглашение об избежании двойного налогообложения.
В стране действует территориальная налоговая система. Платить отчисления придется, если вы:
- Находитесь на территории более 180 дней за один календарный год;
- Находитесь на территории более 300 дней в течение двух лет подряд;
- Оказываете услуги в Гонконге и общее количество дней финансового года, проведенных на территории, превышает 60.
Три кита подоходного налога
В Гонконге взимаются три отдельных подоходных налога вместо единого. Налог на прибыль, налог на заработную плату и налог на доходы от имущества (аренда) — все они рассчитываются отдельно.
- Налог на прибыль взимается с некорпоративного профессионального, торгового или коммерческого дохода по фиксированной ставке 15%. Можно выбрать двухуровневую систему налога на прибыль, при которой ставка на первые 2 млн гонконгских долларов (HK$) снижается до 7,5%. Остальная часть прибыли по-прежнему облагается налогом в 15%.
- Налог на сдачу имущества взимается по фиксированной ставке в 15% дохода от аренды после стандартного вычета в размере до 20% (в него включаются все финансовые обязательства и затраты арендодателя, например, ремонт).
- Налог на заработную плату взимается с чистого начисленного дохода (чистый доход = доход — вычеты — пособия) по прогрессивным ставкам в диапазоне от 2% до 17% или по фиксированной ставке 15% — в зависимости от того, какой расчет приводит к более низкому налоговому обязательству.
|Чистый налогооблагаемый доход
|Ставка
|0 — 50 000 HK$
|2%
|50 001— 100 000 HK$
|6%
|100,001— 150 000 HK$
|10%
|150 001— 200 000 HK$
|14%
|Свыше 200 001 HK$
|17%
Владимир Щёкин, старший советник Hill Consulting, говорит: «Все эти правила справедливы, если вы как ИП или частное лицо физически переезжаете в Гонконг и находитесь там. Если вы получаете трудовые доходы, не находясь на территории Гонконга, эти правила не действуют. Большинство российских бизнесов используют Гонконг для работы, не перемещая персонал и на создавая налоговых последствий для физлиц внутри Гонконга».
Какие налоговые вычеты доступны в Гонконге
Взнос в систему обязательного резервного фонда (MPF)
MPF — это пенсионный фонд Гонконга. Сотрудник обязан вносить в него 5% ежемесячного дохода, если он составляет более 7100 HK$. Иностранцы, которые въезжают в Гонконг для трудоустройства не более чем на 13 месяцев или включены в другую пенсионную программу за рубежом, освобождены от взноса в MPF.
Квалификационные взносы, выплачиваемые в рамках программы добровольного медицинского страхования (VHIS)
Вычитаются также и взносы в VHIS. Максимальная сумма, подлежащая вычету, — 8000 HK$.
Благотворительность
Благотворительные пожертвования, сделанные утвержденным учреждениям, допустимы для вычета, если общая сумма взносов за год составляет не менее 100 HK$.
Расходы на самообразование
Допускается вычет расходов на самообразование — курсы, связанные с профессиональной деятельностью. Максимальная сумма вычета, разрешенная за каждый налоговый год, составляет 100 000 HK$.
Также среди льготных статей расходов — прожиточные минимумы:
|
|132 000 HK$ 264 000 HK$
|
На ребенка
|240 000 HK$ 120 000 HK$
|
На пожилых родственников на иждивении
|50 000 HK$ 25 000 HK$
|Пособие на иждивенца-инвалида
|75 000 HK$
|Пособие по инвалидности
|75 000 HK$
Пример расчета налога на заработную плату.
Вы:
- Состоите в браке с двумя детьми в возрасте до 18 лет;
- Ваш супруг не работает.
- Ваш доход состоит из заработной платы в размере 650 000 HK$ и премии в 50 000 HK$.
- Вы внесли 18 000 HK$ в MPF.
- В течение года сделали квалифицированные благотворительные пожертвования в 3000 HK$.
|Общий доход
|Зарплата
|650 000 HK$
|Бонус
|50 000 HK$
|Итого
|700 000 HK$
|Льготные вычеты
|Благотворительные пожертвования
|3000 HK$
|Взносы в MRF
|18 000 HK$
|Чистый доход
|679 000 HK$
|Пособия
|Пособие на неработающего супруга
|264 000 HK$
|Пособия на детей
|240 000 HK$
|Чистый доход
|175 000 HK$
|Налог по прогрессивным ставкам
|Первые 50 000 HK$ — 2%
|1000 HK$
|Следующие 50 000 HK$ — 6%
|3000 HK$
|Следующие 50 000 HK$ — 10%
|5000 HK$
|Остаток в 25 000 HK$ — 14%
|3500 HK$
|Налог составит:
|12 500 HK$
Налоги для бизнеса
Компания считается резидентом Гонконга, если:
- Зарегистрирована в стране и осуществляет свою деятельность на ее территории.
- Зарегистрирована за пределами Гонконга, однако управляется и контролируется внутри Гонконга.
Но вспомним, что в Гонконге действует территориальный принцип налогообложения. Это значит, что доходы компаний Гонконга подлежат налогообложению только в тех случаях, когда средства получены от источника на территории страны или деятельность по получению такого дохода осуществлялась на территории страны.
Если компания не вела деятельности на территории Гонконга и не получала доходов от источников внутри государства, налог на прибыль с нее не взимается.
Для освобождения от налога на прибыль на практике компания в Гонконге должна соответствовать следующим критериям:
- не имеет определенного места ведения деятельности в Гонконге, например, офиса, магазина, места для работы сотрудников;
- продаваемые ей товары не производятся в Гонконге;
- сотрудники не работают на территории Гонконга;
- контракты заключаются и исполняются за пределами страны;
- на территории государства нет поставщиков и контрагентов;
- перевозка товаров осуществляется между портами, расположенными за пределами территории Гонконга;
- нет контрактов с контрагентами из Гонконга — даже если это такие же экстерриториальные компании, зарегистрированные в Гонконге, как ваша.
Владимир Щёкин, старший советник Hill Consulting, объясняет: «Открытие счета в Гонконге, в отличие от Сингапура, не приводит к территориальному статусу компании в Гонконге. Однако банки Гонконга требуют для открытия счета обязательного наличия офиса в Гонконге, и именно такой офис может создать территориальный, а значит и налоговый, статус в Гонконге. В этой связи экс-территориальные компании, зарегистрированные в Гонконге, как правило, открывают банковские счета за пределами Гонконга».
Такие компании не могут пользоваться налоговыми льготами по СИДН (соглашению по избежанию двойного налогообложения) с какой-либо страной, по причине отсутствия налогового сертификата.
Яна Шевченко, старший юрист международной консалтинговой компании «Юнивайд Консалтинг», говорит: «Гонконг, наряду с Турцией, ОАЭ, Казахстаном и другими странами, у которых благоприятные отношения с РФ, — популярное место для приземления компаний с российскими корнями. Гонконг всегда был популярной юрисдикций среди наших клиентов. Среди плюсов: благоприятная налоговая система, понятная и прозрачная. А также — хороший имидж самой юрисдикции, Гонконг смело можно назвать центром международной торговли».
Корпоративный налог
В Гонконге нет налога на добавленную стоимость (НДС), нет налога на прирост капитала, нет налога на доход в виде дивидендов или процентов. Единственный тип налога, который взимается с компаний — это налог на прибыль, рассчитываемый по двухуровневой системе.
|Оценимая прибыль
|Корпорации
|Неинкорпорированные предприятия
|Первые 2 млн HK$
|8,25%
|7,5%
|Более 2 млн HK$
|16,5%
|15%
«Если иностранец создает компанию с офисом внутри Гонконга, персоналом и банковским счетом, то часто он снижает налоги за счет минимальной наценки на куплю-продажу. А основная маржа остается вне Гонконга в другой низконалоговой юрисдикции», — рассказывает Владимир Щёкин, старший советник Hill Consulting.
Лицензионные сборы
Все гонконгские компании обязаны ежегодно уплачивать сбор за регистрацию деятельности. Существует два типа сертификатов:
- На один год — стоимостью 250 HK$;
- На три года — стоимостью 866 HK$.
Пенсионные взносы
В MPF ежемесячно вносится 5% от дохода каждого сотрудника, но не более 1500 HK$ за человека.
Экологические налоги
За исключением пластиковых упаковок, используемых по соображениям пищевой гигиены, все полиэтиленовые пакеты, используемые для розничных продаж, облагаются сборами — не менее 0,50 HK$ за каждый.
Гербовый сбор (Stamp duty)
Это вид сборов, который актуален и для физических, и для юридических лиц. Он взимается за операции с финансами и недвижимостью. Если имущество или акции передаются по цене ниже рыночной, гербовый сбор может взиматься исходя из рыночной стоимости на дату передачи.
Инвестиции
При торговле бумагами с первичным листингом на Гонконгской бирже взимается налог на финансовые операции — гербовый сбор в размере 0,13%. Налог уплачивается как при покупке, так и при продаже и будет списываться автоматически с комиссией брокера при заключении сделки.
Недвижимость
Если вы планируете купить или продать недвижимость в Гонконге, также придется заплатить гербовый сбор:
- Покупка жилой недвижимости — фиксированная ставка 15%.
- Покупка жилой недвижимости постоянным жителем Гонконга, который не владеет какой-либо другой жилой недвижимостью на территории на момент приобретения — до 4,25%.
- Покупка нежилого имущества — до 4,25%.
Арендуя помещение в Гонконге, вы также платите гербовый сбор. В этом случае он рассчитывается по указанной ставке годовой аренды и составляет от 0,25% (на срок аренды не более одного года) до 1% (на срок аренды более трех лет).
Существует также специальный гербовый сбор на перепродажу жилой недвижимости в течение 36 месяцев с даты приобретения — от 10 до 20%. Чем дольше период владения, тем ниже ставка.
Налоговые льготы для компаний tech-сектора и инвестфондов
Прибыль паевых инвестиционных фондов и трастов не подлежит налогообложению — при наличии у них лицензии и присутствии внутри страны.
Владимир Щёкин объясняет: «Эти льготы актуальны для внутреннего рынка Гонконга, для местных компаний. Для иностранцев регистрация таких компаний сложна. Проще зарегистрировать foundation (аналог траста в континентальном праве), где собственность оформляется на юрлицо, которое принадлежит клиенту, а не управляющему».
Льготы и вычеты для tech-сектора:
- 100% списание расходов на деятельность завода и производственное оборудование,
- 100% списание расходов на компьютерное оборудование и программное обеспечение, которые принадлежат конечным пользователям;
- Пятилетний срок списания капитальных затрат на ремонт или реконструкцию коммерческих помещений;
- 100% вычет капитальных затрат на оборудование для защиты окружающей среды и экологически чистые транспортные средства;
- Налоговые вычеты затрат, понесенных предприятиями на покупку прав интеллектуальной собственности: патентов, ноу-хау, авторских прав, зарегистрированных образцов, зарегистрированных товарных знаков и других.
- Вычет квалификационных расходов на научно-исследовательскую деятельность.
Расчет вычетов из налогооблагаемого дохода компании
Шаг 1: вычесть неоценимую прибыль
Прибыль, которая не подлежат оценке, включает в себя:
- Капитал от продажи активов;
- Дивиденды или прибыль, на которые уже начисляется налог на прибыль;
- Процентный доход от депозитов.
Шаг 2: вычесть квалифицированные бизнес-расходы
Такие расходы включают:
- Аренда здания или земли;
- Благотворительные пожертвования;
- Затраты на покупку патентов, авторских прав, товарных знаков и зарегистрированных образцов;
- Расходы, связанные с кредитованием денег;
- Иностранные налоги, уплаченные с дохода;
- Расходы на ремонт, реконструкцию и замену оборудования;
- Расходы на исследования и разработки;
- Взносы в пенсионную систему;
- Расходы на регистрацию товарных знаков и патентов.
Шаг 3: вычесть неучтенные ранее убытки
Убытки могут быть вычтены либо из дохода компании в том же оценочном году, либо из дохода в последующие годы оценки.
Шаг 4: вычесть капитальные надбавки
Капитальные надбавки — это вычеты, которые вы можете требовать от износа основных средств, таких как земля, здания или оборудование, которые используются для получения прибыли. Налоговые вычеты предоставляются в отношении капитальных затрат, связанных со строительством зданий или сооружений, а также машин и установок.
Текст: Дарья Мильчина, Лариса Ступина
Фото: Sean Pavone
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
ВОЗМОЖНОСТИ
12 декабря 2022
13 декабря 2022
14 декабря 2022