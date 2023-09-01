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Приближающийся к Гонконгу супертайфун заставил местную биржу полностью отменить торги

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Гонконгская фондовая биржа вынужденно отменила все торги из-за приближающегося к региону супертайфуна. Изначально «Саолу» квалифицировали как тайфун, но недооценили стихию – ожидаются порывы ветра скоростью до 63 м/с: в Гонконге отменены сотни рейсов, закрыты школы, людей просят не приближаться к берегу.

Приближающийся к Гонконгу супертайфун заставил местную биржу полностью отменить торги

Гонконгская фондовая биржа отменила все торги. Причиной стал приближающийся к региону супертайфун, сообщила пресс-служба биржи. Изначально решение о приостановке торгов касалось только утренней сессии.

Ожидаемые последствия супертайфуна «Саола» в виде повышения уровня воды и скорости ветра могут достичь максимума с 2018 года, когда по региону ударил тайфун «Мангхут». Он был самым сильным тайфуном, обрушившимся на Гонконг со времен «Эллен» в 1983 году.

По данным местной обсерватории, в Гонконге ожидаются порывы ветра скоростью до 63 м/с. Жителей просят держаться подальше от берега, власти закрыли школы, аэропорты отменили сотни авиарейсов. 

Фото на обложке: Jasonyan / Shutterstock

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