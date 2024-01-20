QIWI продаст российские активы гонконгской Fusion Factor за 24 млрд рублей

Международная компания QIWI Plc. в рамках реструктуризации бизнеса продаст российские активы — АО «КИВИ», куда входят КИВИ Банк, «QIWI Кошелек», QIWI Business, Contact и другие проекты — гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited за 24 млрд рублей. Владеет компанией-покупателем исполнительный директор группы QIWI Андрей Протопопов.

В компании считают, что разделение бизнеса — логичная мера в условиях текущей политико-экономической ситуации. У международной части останется право на листинг на NASDAQ и Мосбирже, а российская часть получит необходимую независимость:

«Развитие АО «КИВИ» в России не будет зависеть от требований иностранных юрисдикций, бизнес продолжит свое динамичное развитие. В то же время международный бизнес в Казахстане, ОАЭ и других странах продолжит развиваться в рамках QIWI Plc».

Цена уже одобренной регуляторами и советом директоров компании сделки составим 23,75 млрд рублей. Взаиморасчеты по сделке предполагают рассрочку и оплату в течение последующих 4 лет:

11,875 млрд рублей должны быть выплачены в течение 4 месяцев с момента заключения сделки;

остальные 11,875 млрд рублей — четырьмя равными долями, начиная с 4 квартала 2024 г.

После завершения сделки Протопопов выйдет из руководства QIWI Plc., но по-прежнему будет управлять российским дивизионом. Главным исполнительным директором в QIWI Plc. будет назначен Алексей Мащенков, на должность финансового директора назначат Елену Никонову.

Известно также, что компания намерена провести обратный выкуп 10% своих акций с NASDAQ и Мосбиржи, «действуя в интересах всех стейкхолдеров QIWI plc». Это позволит предоставить ликвидность «для тех акционеров, кто уже сейчас хочет монетизировать свои доли».

Фото на обложке: QIWI