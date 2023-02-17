Гонконг первым в мире успешно разместил токенизированные «зеленые» облигации

Власти Гонконга объявили об успешном размещении токенизированных «зеленых» облигаций. Это ценные бумаги, выпускаемые для привлечения инвестиций в экологические проекты. Гонконг стал первым в мире, кто разместил такие облигации.

Об успешном размещении токенизированных «зеленых» гособлигаций объявили в управлении денежного обращения Гонконга. Сумма размещения составила 800 млн гонконгских долларов, или примерно $101,7 млн. Эмиссию токенов произвели на частном блокчейне.

Так называемые зеленые облигации выпускаются с целью привлечь инвестиции в экологические проекты. Токенизация таких ценных бумаг является пилотным проектом властей Гонконга на рынке виртуальных активов. Доходность облигаций составляет 4,05% годовых, срок погашения – один год.

Ранее власти Гонконга после дискуссии с представителями 58 компаний приняли решение ввести обязательное лицензирование стейблкоинов – монет, чью привязку к курсу фиатной валюты обеспечивают алгоритмы, а не существующие в реальном мире средства.

Фото на обложке: Sean Pavone / Shutterstock