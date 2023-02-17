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Гонконг первым в мире успешно разместил токенизированные «зеленые» облигации

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Власти Гонконга объявили об успешном размещении токенизированных «зеленых» облигаций. Это ценные бумаги, выпускаемые для привлечения инвестиций в экологические проекты. Гонконг стал первым в мире, кто разместил такие облигации.

Гонконг первым в мире успешно разместил токенизированные «зеленые» облигации

Об успешном размещении токенизированных «зеленых» гособлигаций объявили в управлении денежного обращения Гонконга. Сумма размещения составила 800 млн гонконгских долларов, или примерно $101,7 млн. Эмиссию токенов произвели на частном блокчейне.

Так называемые зеленые облигации выпускаются с целью привлечь инвестиции в экологические проекты. Токенизация таких ценных бумаг является пилотным проектом властей Гонконга на рынке виртуальных активов. Доходность облигаций составляет 4,05% годовых, срок погашения – один год.

Ранее власти Гонконга после дискуссии с представителями 58 компаний приняли решение ввести обязательное лицензирование стейблкоинов – монет, чью привязку к курсу фиатной валюты обеспечивают алгоритмы, а не существующие в реальном мире средства.

Фото на обложке: Sean Pavone / Shutterstock

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