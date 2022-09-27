Россияне стали в три раза чаще покупать жилье в Турции

За семь месяцев с начала года россияне купили 6877 объектов недвижимости в Турции. Это почти на 255% больше по сравнению с прошлым годом. И самый высокий показатель среди иностранцев.
Самыми популярными городами высокобюджетных предложений стали Стамбул и Бодрум, сообщили «Ведомости» со ссылкой на исследование Knight Frank Russia.
Интерес россиян к Турции растет из-за доступных иммиграционных программ, сказала партнер Intermark Real Estate Ирина Мошева. Вид на жительство в этой стране можно получить при покупке недвижимости на сумму от $75 тыс., гражданство – на сумму от $400 тыс.
Пик покупок пришелся на июнь. Россияне старались успеть оформить сделки по старым правилам — в мае правительство увеличило до $400 тыс. сумму недвижимости для получения гражданства.
Среди причин получения турецкого гражданства эксперты называют начало СВО и последовавшую за ним финансовую неопределенность.
По данным Russia Sotheby's International Realty, цены на недвижимость в Турции будут активно расти в течение года. Многие девелоперы будут «подгонять» стоимость объектов под паспортную программу, повышая цены.
Специалисты компании прогнозируют, что через год-два купленная сейчас недвижимость вырстет в цене как минимум на 15% в валюте. Понижение спроса на гражданство, несмотря на увеличение стоимости, в агентстве не ожидают.
Фото на обложке: f11photo /
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