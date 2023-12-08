5 советов, которые помогут адаптировать продукт для нового рынка

Найти первых пользователей и нанять местную команду — обязательные шаги, когда компания выводит продукт на новый рынок. Что еще нужно сделать, рассказал Джон Джайн, который руководил запуском стартапа по уходу за пожилыми людьми Birdie в Германии.

Найдите первых пользователей

Создайте базу первых пользователей — это могут быть те, кого не устраивает решение, которые они используют. Проведите с ними интервью, чтобы лучше понять их рабочий процесс или текущий путь пользователя, а затем определите главные различия между вашим основным и новым рынками.

Чтобы найти первых пользователей, свяжитесь с местными сообществами — в случае Birdie это были профессиональные ассоциации и агентства по уходу за пожилыми людьми.

Создавайте прототипы и тестируйте их

Переведите продукт на новый язык, не внося в него изменений, и попросите первых пользователей попробовать его. Это поможет определить, что потребуется доработать для нового рынка.

Не копируйте других

То, насколько сильно нужно адаптировать продукт, зависит от отрасли и бизнес-модели. Как правило, в мессенджеры, игры и SaaS-продукты для повышения производительности нужно вносить меньше изменений. В отраслях с более строгим регулированием, таких как FinTech и HealthTech, придется больше инвестировать в продукт.

В случае Birdie ключевым отличием стало то, как в разных странах организованы выставление счетов и компенсация расходов на социальную помощь. Например, в Великобритании это обычно финансируется местными властями, а ставки рассчитываются по времени. В Германии такие услуги оплачиваются через систему страхования, а ставки зависят от выполненных задач.

Birdie потребовалось изменить продукт так, чтобы пользователи из каждой страны получали должную оплату за услуги.

Изучите особенности нового рынка

Чтобы установить связь с пользователями, важно разобраться в культурных нормах нового рынка и отразить их в продукте. Это могут быть небольшие изменения, например десятичный разделитель (точка или запятая) или порядок написания имен и фамилий.

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Помимо этого, проанализируйте стиль и тон общения в рамках продукта. Для некоторых рынков подходит игривая манера общения, тогда как на других нужен более прямой подход.

Наймите местную команду

Чтобы адаптировать продукт, можно задействовать знания текущей команды. А вот быстро найти пробелы помогут местные специалисты. Благодаря общему культурному происхождению, они смогут выстроить отношения с местными пользователями.

По мере роста бывает сложно найти баланс между тем, чтобы масштабировать продукт на основном рынке и развивать его на новом. Создайте команду, которая будет отвечать за новый рынок, а затем сделайте так, чтобы она могла сотрудничать с основной — это поможет делиться знаниями и наращивать их в рамках компании.

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Фото на обложке: Mikael Damkier / Shutterstock