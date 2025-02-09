Поставки электричества из России в Грузию выросли в 14 раз в 2024 году

В 2024 году Россия экспортировала в Грузию электроэнергию на сумму $12,3 млн. По сравнению с 2023 годом объем закупок электричества вырос в 13,7 раз.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Национальной службы статистики Грузии. Согласно данным грузинской службы, Россия остается крупнейшим экспортером электроэнергии в Грузию.

В 2024 году Россия поставила электроэнергию на $12,3 млн из $23,4 млн, потраченных Грузией на импорт более 1,2 млн Киловатт-часов. На втором месте по экспорту электричества в Грузию расположился Азербайджан ($10,97 млн).

При этом сама Грузия в 2024 году экспортировала электроэнергию на сумму свыше $49 млн в Турцию ($40,2 млн), Армению ($6 млн) и другие страны.

Годом ранее Россия также была главным экспортером электричества в Грузию, однако объем закупок был значительно ниже — на $904,15 тыс. Рекордным по импорту электричества из России для Грузии в долларовом выражении был 2014-й, когда соседняя страна закупила энергоресурс на $38,7 млн.