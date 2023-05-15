Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Первая российская авиакомпания получила разрешение на полеты в Грузию

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Первая российская авиакомпания получила разрешение на полеты в Грузию. «Азимут» сможет выполнять рейсы с 17 мая, они будут чартерными. Запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию сняли 15 мая указом президента.

Первая российская авиакомпания получила разрешение на полеты в Грузию

Авиакомпания «Азимут» первой среди российских перевозчиков получила разрешение на полеты в «Грузию». Об этом сообщил руководитель агентства гражданской авиации Грузии Гиви Давиташвили.

«Азимут» может совершать рейсы с 17 мая, они будут чартерными, уточнил Давиташвили.

Запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию был снят 15 мая ранее подписанным указом Владимира Путина. Также с 15 мая в России отменен визовый режим для граждан Грузии.

Ранее сообщалось, что три российских авиакомпании запросили у Грузии разрешение на выполнение международных рейсов в аэропорты Тбилиси, Батуми и Кутаиси.

Фото на обложке: GagoDesign / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Грузия получит до $400 млн в год от возобновления авиасообщения с Россией
  2. 2 Упрощенка, льготы и подводные камни: что учесть бизнесу, который планирует работать в нескольких странах
  3. 3 Открытие ИП и ведение бизнеса в Грузии: налоги, бухгалтерия, личный опыт
  4. 4 Рынок недвижимости Грузии: о чем стоит знать перед покупкой
  5. 5 Турция, Грузия, Таиланд и не только: страны с растущим рынком недвижимости

ВОЗМОЖНОСТИ

15 мая 2023

CUNY Public Health Accelerator

15 мая 2023

Федеральный проект «Искусственный интеллект»

15 мая 2023

Конкурс ассистентов для преподавателей IT-дисциплин от «Яндекса»

Все ВОЗМОЖНОСТИ