Первая российская авиакомпания получила разрешение на полеты в Грузию

Первая российская авиакомпания получила разрешение на полеты в Грузию. «Азимут» сможет выполнять рейсы с 17 мая, они будут чартерными. Запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию сняли 15 мая указом президента.

Авиакомпания «Азимут» первой среди российских перевозчиков получила разрешение на полеты в «Грузию». Об этом сообщил руководитель агентства гражданской авиации Грузии Гиви Давиташвили.

«Азимут» может совершать рейсы с 17 мая, они будут чартерными, уточнил Давиташвили.

Запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию был снят 15 мая ранее подписанным указом Владимира Путина. Также с 15 мая в России отменен визовый режим для граждан Грузии.

Ранее сообщалось, что три российских авиакомпании запросили у Грузии разрешение на выполнение международных рейсов в аэропорты Тбилиси, Батуми и Кутаиси.

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