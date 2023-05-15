Первая российская авиакомпания получила разрешение на полеты в Грузию. «Азимут» сможет выполнять рейсы с 17 мая, они будут чартерными. Запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию сняли 15 мая указом президента.
Авиакомпания «Азимут» первой среди российских перевозчиков получила разрешение на полеты в «Грузию». Об этом сообщил руководитель агентства гражданской авиации Грузии Гиви Давиташвили.
«Азимут» может совершать рейсы с 17 мая, они будут чартерными, уточнил Давиташвили.
Запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию был снят 15 мая ранее подписанным указом Владимира Путина. Также с 15 мая в России отменен визовый режим для граждан Грузии.
Ранее сообщалось, что три российских авиакомпании запросили у Грузии разрешение на выполнение международных рейсов в аэропорты Тбилиси, Батуми и Кутаиси.
Фото на обложке: GagoDesign /
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