Объем сделок с акциями иностранных компаний на «СПБ Бирже» упал на 70% за год

«СПБ Биржа» выпустила годовой отчет – объем сделок с акциями иностранных компаний на площадке упал на 70% относительно 2021 года. Из-за санкций и блокировки ценных бумаг российские инвесторы недополучили более 30 млрд рублей доходов.
«СПБ Биржа» опубликовала на своем сайте отчет о работе в 2022 году. Биржа является единственной в России площадкой для торговли акциями иностранных компаний.
Согласно документу, объем сделок с акциями иностранных компаний на «СПБ Бирже» за год упал на 68,9% относительно 2021 года и составил $122,19 млрд. Чистая прибыль площадки снизилась на 25,1%, скорректированная EBITDA (объем прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации) упала на 14,3%.
Около 30,8 млрд рублей из всех совокупных активов «СПБ Биржи» составили недополученные из-за санкций и блокировки ценных бумаг доходы и выплаты, сообщила площадка. Биржа работает над тем, чтобы добиться разблокировки доходов и выплаты их инвесторам, подчеркнула пресс-служба.
Ранее «СПБ Биржа» сообщила, что разблокирует торги бумагами иностранных компаний, ведущих деятельность в России. К ним относятся «Яндекс», X5 Group, Ozon, «Циан», TCS Group и другие.
Фото на обложке: katjen /
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