Краудлендинговая платформа JetLend запланировала IPO на «СПБ Бирже» в марте

Краудлендинговая платформа JetLend собирается провести IPO на «СПБ Бирже» в марте, сообщили RB.RU в пресс-службе площадки. Там отметили, что привлеченные деньги будут направлены на развитие бизнеса, в том числе на разработку новых продуктов.

«Листинг и начало торгов акциями ожидаются в марте 2025 года. Компания намерена подать заявку на включение акций в некотировальную часть списка ценных бумаг, допущенных к торгам. Таким образом, JetLend может стать первой публичной компанией среди российских представителей индустрии краудлендинга», — заявили в компании.

Ожидается, что большую часть IPO составят акции, выпущенные в рамках допэмиссии JetLend. Привлеченные деньги будут направлены на масштабирование бизнеса, наращивание базы пользователей, развитие функционала, разработку новых продуктов и выход в новые сегменты рынка.

В JetLend отметили, что по результатам первичного размещения доля акций компании в свободном обращении (free-float), с учетом дополнительного выпуска акций и предложения бумаг существующими акционерами, может составить более 10%.

Акционеры-основатели и миноритарные акционеры приняли на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций в течение 180 дней после завершения IPO. Оно станет доступно квалифицированным и неквалифицированным инвесторам, прошедшим тестирование, а также институциональным инвесторам.

JetLend впервые заявила о намерении провести IPO в декабре 2023 года. В декабре 2024-го краудлендинговая платформа решила перенести первичное размещение на начало 2025 года «по техническим причинам». В ходе IPO компания может привлечь от 1 млрд рублей.

Площадка была основана в 2018 году выходцами из «Сбера» Романом Хорошевым, Евгением Усковым и Михаилом Никульцевым. По данным Rusprofile, в 2023 году выручка ООО «Джетленд» увеличилась до 595 млн рублей против 163 млн рублей в 2022 году. Чистая прибыль компании по итогам позапрошлого года составила 23 млн рублей.

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