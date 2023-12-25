Краудлендинговая платформа JetLend планирует выйти на IPO в 2024 году

Краудлендинговая платформа JetLend планирует выйти на IPO в 2024 году, сообщил RB.RU представитель компании.

Для этого JetLend 22 декабря разместила выпуск облигаций серии БО-01 на 80 млн рублей. СЕО JetLend Роман Хорошев считает, что выход на публичный рынок долга важен для создания положительной репутации компании. «Она понадобится для успешного проведения IPO в 2024 году», — сообщил Хорошев.

Срок обращения облигаций составит 1080 дней (3 года). Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1 тыс. рублей. Цена размещения — 100% от номинала. Купонный период – 30 дней. Способ размещения облигаций – открытая подписка. Ставка 1-36 купонов установлена на уровне 21% годовых (в расчете на одну бумагу – 17,26 рубля). Общий размер дохода по каждому купону составит 1 380 800 рублей.

По данным Forbes, IPO пройдет на Московской бирже в ноябре-декабре 2024 года. В зависимости от роста компании и ситуации на фондовом рынке капитализация может составить от 11 млрд до 20 млрд рублей, говорят собеседники издания.

В феврале-марте 2024 года компания планирует провести реорганизацию и создать холдинг АО «Джетленд Холдинг».

Компания JetLend специализируется на кредитовании малого бизнеса.

Фото на обложке: Unsplash