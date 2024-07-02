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ЦБ не выявил факта манипулирования рынком в рассылке «Цифра брокера» о торгах на «СПБ Бирже»

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

ЦБ не выявил факта манипулирования рынком в рассылке «Цифра брокера» о торгах на «СПБ Бирже». В январе брокер разослал сообщение о якобы приостановке всех торгов на бирже из-за санкций, после чего акции площадки за 20 минут обвалились в цене на 13%. По итогам расследования регулятор рекомендовал участникам рынка внимательнее читать сообщения.

ЦБ не выявил факта манипулирования рынком в рассылке «Цифра брокера» о торгах на «СПБ Бирже»
  1. Новости

Банк России по итогам расследования обстоятельств произошедшего в конце января обвала стоимости акций «СПБ Биржи» не выявил факта манипулирования рынком со стороны «Цифра брокера». Об этом сообщила пресс-служба ЦБ РФ.

В сообщении ЦБ говорится, что регулятор не нашел умысла на совершение манипулирования ценой акций «СПБ Биржи». Также Банк России рекомендовал участникам рынка быть внимательнее при чтении сообщений.

В конце января «Цифра брокер» разослал сообщение о полной приостановке торговых операций на «СПБ Бирже». Сообщение касалось только ценных бумаг брокера, однако рынок воспринял сведения по-своему и спровоцировал обвал стоимости акций биржи на 13% за 20 минут.

Фото на обложке: Hamara / Shutterstock

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