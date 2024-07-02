ЦБ не выявил факта манипулирования рынком в рассылке «Цифра брокера» о торгах на «СПБ Бирже». В январе брокер разослал сообщение о якобы приостановке всех торгов на бирже из-за санкций, после чего акции площадки за 20 минут обвалились в цене на 13%. По итогам расследования регулятор рекомендовал участникам рынка внимательнее читать сообщения.

ЦБ не выявил факта манипулирования рынком в рассылке «Цифра брокера» о торгах на «СПБ Бирже»

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