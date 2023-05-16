В Великобритании вышел на линию первый в мире беспилотный автобус

В Великобритании вышел на линию первый в мире междугородний беспилотный автобус. Он перевозит пассажиров между Эдинбургом и округом Файф. Протяженность маршрута составляет 22,5 км, а скорость автобуса ограничена 80 км/ч.

Первый в мире беспилотный автобус начал перевозить пассажиров в Шотландии. Об этом пишет Evening Standard.

Автобус курсирует по маршруту Эдинбург – округ Файф, перевозя пассажиров через мост. Протяженность пути составляет 22,5 км, скорость автобуса ограничена 80 км/ч.

Водитель в автобусе присутствует в качестве контролера, чтобы среагировать на непредвиденную ситуацию. Также в салоне ездит кондуктор, который продает пассажирам билеты.

В парке обслуживающей перевозки компании Stagecoach присутствуют пять автобусов Alexander Dennis Enviro 200AV. Все они ходят по одному маршруту. Во время тестов автобусы преодолели более 1,6 тыс. км.

Запуск первых коммерческих перевозок по длинному маршруту был анонсирован в апреле. По ожиданиям авторов проекта, пассажиропоток на линии составит до 10 тыс. человек в неделю.