Selectel начал подготовку к IPO, доступ к акциям Южной Кореи, Бразилии, Мексики: главное 17 мая

ЕС не включит в 11-й пакет санкций запрет импорта трубопроводного газа из России, «Финам» до конца 2023 года может дать клиентам доступ к рынкам Южной Кореи и Мексики, Selectel начал подготовку к IPO и другие события 17 мая.
Мир
- ЕС не включит в 11-й пакет санкций запрет импорта трубопроводного газа из России, сообщает Politico.
Финансы
- Финансовая подушка безопасности — это неприкосновенная сумма на случай потери работы или внезапных крупных трат. Финансист Александр Гамаюнов и специалист финансового маркетплейса «Выберу.ру» рассказали, как сформировать неприкосновенную сумму и сберечь накопленное.
- Брокер «Финам» до конца 2023 года может дать клиентам доступ к рынкам Южной Кореи и Мексики, узнал РБК. Инструменты на новых рынках будут доступны только квалифицированным инвесторам.
Бизнес
- Провайдер облачной инфраструктуры и оператор центров обработки данных Selectel начал подготовку к IPO, узнал «Ъ». Аналитики оценивают компанию в 40–50 млрд рублей.
Технологии и медиа
- Российские компании смогут продолжать легально использовать зарубежное ПО, отчисляя деньги на специальный счет. Часть из средств будет идти на финансирование льготных IT-кредитов для разработчиков.
- Число активных пользователей мобильных игр в России через пять лет вырастет на треть — до 35 млн. Увеличится и средняя сумма, которую россияне тратят на мобильные игры, — с текущих $59 в год до $67, пишет РБК.
- ФАС России попросили проверить законность оказания услуг микрокредитования мобильными операторами. Россияне опасаются, что при потере или краже телефона без их согласия посторонние могут оформить кредиты.
Фото на обложке: Divina Epiphania /
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