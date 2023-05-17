ЕС не включит в 11-й пакет санкций запрет импорта трубопроводного газа из России, «Финам» до конца 2023 года может дать клиентам доступ к рынкам Южной Кореи и Мексики, Selectel начал подготовку к IPO и другие события 17 мая.

Selectel начал подготовку к IPO, доступ к акциям Южной Кореи, Бразилии, Мексики: главное 17 мая