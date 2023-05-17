ФАС попросили проверить услуги сотовых операторов по кредитованию

ФАС России попросили проверить законность оказания услуг микрокредитования мобильными операторами. Россияне опасаются, что при потере или краже телефона без их согласия посторонние могут оформить кредиты. Об этом говорится в запросе в службу первого зампреда комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой. С документом ознакомились «Известия».

В обращении приводится пример компании «Мегафон», которая в марте 2023 года внесла в пользовательское соглашение пункт о согласии абонентов получать информацию по предоставлению микрокредитов.

Пользователей об изменениях не предупредили. Чтобы отказаться от этой услуги, нужно полностью прочесть текст соглашения и найти в нем строчку с отказом от этой услуги.

Такую услугу предоставляют также ПАО «Мобильные ТелеСистемы» и ПАО «Вымпелком», к которым абоненты также предъявили претензии. Гарантий, что мобильные операторы сохранят персональные данные, нет, отметила Лантратова.

Беспокойство по этому вопросу разделяют в комитете Госдумы по экономической политике, где предложили запретить мобильным операторам заниматься не свойственной им деятельностью.

Ранее российские сотовые операторы предупредили клиентов о повышении цен на связь в 2023 году. Причиной они называют рост затрат на оборудование. Компании должны за 14 дней до изменения цен предупредить ФАС.

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